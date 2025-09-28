Published On : Mon, Sep 29th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

भारताचा एशिया कप 2025 वर कब्जा, पाकिस्तानला 5 विकेट्सनी केले पराभूत!

– दुबईत झालेल्या एशिया कप 2025 च्या रोमांचक अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला 5 विकेट्सनी पराभूत करत विजेतेपद पटकावले. या स्पर्धेत भारताने एकही सामना गमावला नाही, तसेच पाकिस्तानविरुद्ध सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवला.

पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करत 146 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात भारताने 150 धावा पूर्ण करत ट्रॉफी उंचावली. तिलक वर्मा (69) आणि शिवम दुबे यांच्या दमदार खेळीमुळे भारताने सहज विजय मिळवला.

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारताने इतिहास रचला असून, हा एशिया कप भारतीय क्रिकेटसाठी सुवर्णक्षण ठरला आहे.

