Published On : Thu, Mar 19th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

SBI फसवणूक प्रकरणात अनिल अंबानी यांची CBIकडून चौकशी; २,९२९ कोटींच्या व्यवहारावर संशय!

नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) तक्रारीवरून नोंद झालेल्या सुमारे २,९२९ कोटी रुपयांच्या कथित फसवणूक प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) उद्योगपती अनिल अंबानी यांची गुरुवारी चौकशी केली. हा संपूर्ण प्रकार रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCom) या कंपनीशी संबंधित असल्याचे समोर आले आहे.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंबानी सकाळी दिल्लीतील CBI मुख्यालयात हजर झाले. यावेळी कर्ज मंजुरी, निधीचा वापर आणि व्यवहारातील विसंगती यासंदर्भात त्यांना विविध प्रश्न विचारण्यात आले.

प्रकरण नेमकं काय?
CBIच्या म्हणण्यानुसार, SBIने दिलेल्या तक्रारीत कंपनीने घेतलेल्या कर्जाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. तसेच चुकीची माहिती देत बँकेकडून कर्ज मंजूर करून घेतल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या संदर्भात ऑगस्ट २०२५ मध्ये सुमारे २,९२९ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

तसेच, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सवर विविध बँकांचे एकूण ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज थकबाकी असल्याचेही समोर आले आहे.

CBIचे आरोप काय?
या प्रकरणात CBIने अंबानी आणि संबंधित कंपनीविरुद्धगुन्हेगारी कट रचणेफसवणूकविश्वासघातयांसारख्या गंभीर आरोपांखाली गुन्हा नोंदवला आहे. चुकीची माहिती सादर करून बँकेची दिशाभूल केल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे.

अंबानींची भूमिका स्पष्ट-
अनिल अंबानी यांच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या निवेदनात, ते तपासात पूर्ण सहकार्य करत असल्याचे सांगितले. तसेच १९ आणि २० मार्च रोजीही ते CBIसमोर उपस्थित राहणार असल्याचे नमूद केले आहे. सर्व आरोप खोटे असून कायदेशीर मार्गाने त्याला उत्तर दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय, संबंधित कालावधीत अंबानी हे कंपनीत केवळ गैर-कार्यकारी संचालक होते आणि दैनंदिन कामकाजात त्यांचा थेट सहभाग नव्हता, असा दावा करण्यात आला आहे.

पूर्वीही तपासाची कारवाई-
या प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान CBIने मुंबईतील कफ परेड परिसरात असलेल्या अंबानी यांच्या ‘सी विंड’ निवासस्थानीही झडती घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

