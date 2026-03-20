एम्स नागपूरमध्ये लैंगिक छळाचा आरोप; सहयोगी प्राध्यापकाविरोधात तक्रार

नागपूर : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, नागपूर (AIIMS) येथे एका महिला रेसिडेंट डॉक्टरने दंतचिकित्सा विभागातील सहयोगी प्राध्यापकाविरोधात लैंगिक छळाची गंभीर तक्रार दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित डॉक्टरने संस्थेच्या प्रशासनाकडे वरिष्ठ प्राध्यापकांकडून अयोग्य वर्तन केल्याचा आरोप करत अधिकृत तक्रार नोंदवली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तक्रार ‘विशाखा समिती’कडे वर्ग करण्यात आली असून ही समिती कार्यस्थळी लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेली आहे.
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तक्रार अधिकृतरीत्या नोंदवली असून नियमांनुसार आणि कायदेशीर तरतुदींप्रमाणे पुढील प्रक्रिया राबवली जाईल. समितीकडून तक्रारदार आणि आरोपी यांचे जबाब नोंदवून पुरावे तपासले जाणार असून त्यानंतर अहवाल प्रशासनाला सादर केला जाणार आहे.
दरम्यान, ज्यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत त्या सहयोगी प्राध्यापकांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत ते निराधार असल्याचे म्हटले आहे. या घटनेमुळे संस्थेच्या परिसरात चर्चांना उधाण आले असून विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष चौकशीच्या निष्कर्षाकडे लागले आहे.
तक्रार दाखल झाल्यानंतर चौकशी प्रक्रिया सुरू झाली असून, विशाखा समितीच्या अहवालावरून पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे.