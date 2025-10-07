Akshay Wadkar to lead Vidarbha Ranji squad

Nagpur: Akshay Wadkar will lead Vidarbha’s 17-member squad in the Ranji Trophy Elite Group ‘A’ match against Nagaland to be held at BCCI’s COE ground in Bengaluru from October 15-18.

VCA’s Senior Selection Committee, which met on Monday, picked the team for the upcoming match. Southpaw top order batter Yash Rathod will be skipper-stumper Wadkar’s deputy.

SQUAD: Akshay Wadkar (Captain & WK), Atharva Taide, Aman Mokhade, Danish Malewar, Yash Rathod (Vice Captain), Harsh Dubey, Parth Rekhade, Yash Thakur, Nachiket Bhute, Darshan Nalkande, Aditya Thakare, Yash Kadam, Shivam Deshmukh (WK), Praful Hinge, Akshay Karnewar, Dhruv Shorey, R Samarth.

Support Staff: Coach: Usman Ghani. Asst Coach: Dharmender Ahlawat. S&C Coach: Yuvraj Singh Dasondhi. Physio: Dr Nitin Khurana. Video Analyst: Ajeenkya Sawale. Masseur: Bhushan Zhade. Sidearm ball thrower: Yash Thorat. Manager: Jitendra Darbhe.