नागपूर विधान परिषद पोटनिवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज; ८३६ मतदार ठरवणार उमेदवाराचे भवितव्य

नागपूर : नागपूर स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघाच्या विधान परिषद पोटनिवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्व तयारी पूर्ण केली असून १८ जून रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. या निवडणुकीत एकूण ८३६ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार असून त्यासाठी जिल्हाभरात १४ मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत आणि शांततेत पार पडण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज असल्याचे सांगितले आहे. मतदानादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी आवश्यक सुरक्षा आणि प्रशासकीय उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
या पोटनिवडणुकीतील मतदारसंख्येत ४१९ पुरुष आणि ४१७ महिला मतदारांचा समावेश आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी या निवडणुकीत मतदान करणार आहेत. त्यामुळे संख्येने मतदार कमी असले तरी या निवडणुकीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
नरखेड, काटोल, कळमेश्वर, सावनेर, पारशिवनी, कन्हान, रामटेक, मौदा, कामठी, नागपूर शहर, वानाडोंगरी, बुटीबोरी आणि उमरेड या भागांमध्ये मतदान केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. संबंधित नगर परिषद, नगर पंचायत, महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना या केंद्रांवर मतदान करता येणार आहे.
मतदानाची वेळ सकाळी ८ ते सायंकाळी ४ अशी निश्चित करण्यात आली आहे. मतदानानंतर मतपेट्या नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील बचत भवन येथे तयार करण्यात आलेल्या स्ट्राँग रूममध्ये सुरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत.
या निवडणुकीतील मतमोजणी २२ जून रोजी बचत भवन येथे होणार असून त्यानंतर निकाल जाहीर केला जाईल. त्यामुळे केवळ ८३६ मतदार असलेल्या या पोटनिवडणुकीत कोण बाजी मारतो, याकडे राजकीय पक्षांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींचे लक्ष लागले आहे.
नागपूर स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघातील ही पोटनिवडणूक आगामी राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात असून, मतदानाच्या दिवसासाठी प्रशासनाने सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवल्या आहेत.
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