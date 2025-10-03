Published On : Fri, Oct 3rd, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात ‘ड्राय डे’च्या दिवशी दुर्गा मार्शल महिला पोलीसांची कारवाई;१.०५ लाख किमतीची दारू जप्त!

नागपूर : गांधी जयंतीच्या ड्राय डे दिवशी बेलतरोडी पोलीस ठाण्याच्या दुर्गा मार्शल महिला कॉन्स्टेबल्सनी मोठ्या प्रमाणात दारू जप्त केली. बीसा चौकाजवळ गुरुवारी संध्याकाळी ₹१.०५ लाख किमतीचा दारूचा साठा एका ऑटो रिक्षातून हस्तगत करण्यात आला.

पोलीस माहितीप्रमाणे, २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुमारे संध्याकाळी ६ वाजता दुर्गा मार्शल महिला कॉन्स्टेबल्स प्रियांका आणि मिताली यांना बीसा चौक परिसरात एका ऑटो रिक्षामध्ये घरगुती व भारतीय बनावटीची विदेशी दारू (IMFL) अवैधपणे वाहतूक केली जात असल्याची माहिती मिळाली. तत्काळ कारवाई करत त्यांनी ऑटो रिक्षा थांबवली. तपासणी दरम्यान ऑटोमध्ये मोठ्या प्रमाणात दारू साठवलेली आढळली.

संपूर्ण दारूचा साठा आणि ऑटो रिक्षा जप्त करण्यात आली. पोलिसांनी ऑटो चालकाविरुद्ध महाराष्ट्र प्रतिबंधक कायदा कलम ६५ व ६८ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला.

Gold Rate
1 Oct 2025
Gold 24 KT ₹ 1,17,100 /-
Gold 22 KT ₹ 1,08,900 /-
Silver/Kg ₹ 1,45,800/-
Platinum ₹ 49,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जप्त केलेल्या दारूचा अंदाजे मूल्य ₹१,०५,२१० आहे. दुर्गा मार्शल महिला कॉन्स्टेबल्सच्या सतर्कतेमुळे आणि वेळेवर केलेल्या कारवाईमुळे ड्राय डे नियमांचा यशस्वीपणे अवलंब करण्यात आला.

Advertisement
Advertisement