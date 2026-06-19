Published On : Fri, Jun 19th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

अभिजीत दीपकेंचे पंतप्रधानांना पत्र; शिक्षणमंत्र्यांच्या हकालपट्टीसह १ कोटींच्या मदतीची मागणी

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नवी दिल्ली – देशभरात गाजत असलेल्या पेपर लीक प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत असलेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सविस्तर पत्र लिहून तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे २० जून रोजी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनापूर्वी हे पत्र चर्चेचा विषय ठरले आहे.

दीपके यांनी पत्रातून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोरदारपणे मांडली आहे. तसेच पेपर लीक आणि परीक्षांमधील अनिश्चिततेमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्याचे आवाहन केंद्र सरकारला केले आहे.

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विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम-
पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात दीपके यांनी विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पेपर लीक प्रकरणामुळे निर्माण झालेल्या संभ्रम आणि तणावामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गेल्या काही आठवड्यांत ११ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा करत, त्यापैकी पाच घटना मागील ४८ तासांत घडल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

परीक्षा पुन्हा होणार की नाही, निकालावर परिणाम होणार का, यासारख्या प्रश्नांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांवर मानसिक दबाव वाढला असून, याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

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प्रभावित कुटुंबांना आर्थिक मदतीची मागणी-
दीपके यांनी पत्रात अनेक कुटुंबांच्या आर्थिक अडचणींचाही उल्लेख केला आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेणाऱ्या किंवा आयुष्यभराची बचत खर्च करणाऱ्या कुटुंबांवर विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूमुळे मोठे संकट कोसळल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे अशा सर्व कुटुंबांना केंद्र सरकारने तातडीने प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

शिक्षणमंत्र्यांना हटवणे म्हणजे उत्तरदायित्व स्वीकारणे-
पत्रात शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करताना दीपके यांनी सरकारच्या उत्तरदायित्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. शिक्षण व्यवस्थेवरील विद्यार्थी आणि पालकांचा ढासळलेला विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी जबाबदार नेतृत्वावर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

शिक्षणमंत्र्यांना पदावरून हटवणे ही सरकारची कमजोरी नसून जबाबदारी स्वीकारण्याची कृती ठरेल. यामुळे सरकारची प्रतिमा अधिक मजबूत होईल आणि शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेबाबत सकारात्मक संदेश जाईल, असा दावा त्यांनी केला.

२० जूनला जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन-
यापूर्वी ६ जून रोजी अभिजीत दीपके यांच्या आवाहनावर दिल्लीत शेकडो विद्यार्थी आणि तरुण व्यावसायिक एकत्र आले होते. त्यानंतर विविध शहरांमध्ये आंदोलन आणि जनजागृती मोहीम राबवण्यात आली. आता २० जून रोजी देशभरातील विद्यार्थी पुन्हा एकदा दिल्लीतील जंतर-मंतरवर एकत्र येऊन आपल्या मागण्यांसाठी आवाज उठवणार आहेत.

सरकार विद्यार्थ्यांच्या भावना आणि देशाच्या भविष्यासंदर्भातील या चिंतेची दखल घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत दीपके यांनी आपल्या पत्राचा शेवट केला आहे.

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