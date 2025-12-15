Published On : Mon, Dec 15th, 2025
नागपुरात मनसर कांद्री क्षेत्रात अज्ञात ट्रकच्या धडकेत बिबट्या गंभीर जखमी

नागपूर: रामटेक वन परिक्षेत्रातील मनसर कांद्री क्षेत्रात सोमवारी सकाळी 6:30 वाजता एका अज्ञात ट्रकने बिबट्याला जोरदार धडक दिली, ज्यामुळे बिबट्या गंभीर जखमी झाला. या धडकेत बिबट्याचा जबडा आणि पाय तुटले आहेत. वन परिक्षेत्र अधिकारी राहुल शिंदे यांनी सांगितले की, जखमी बिबट्याला त्वरित नागपूर प्राणी चिकित्सालयात दाखल करण्यात आले आहे, जिथे त्याची स्थिती नाजूक आहे. डॉक्टरांची टीम त्याच्यावर उपचार करत आहे, पण त्याच्या जीवनाला धोका असल्याचे सांगितले जात आहे.

शिंदे यांनी माहिती दिली की, वन विभाग ट्रक चालकाचा शोध घेत असून सीसीटीव्ही फुटेज आणि स्थानिक गवाहांपासून माहिती मिळवली जात आहे. हा अपघात वन्यजीवांसाठी वाढत्या धोक्याचे प्रतिक आहे. रामटेक क्षेत्रातील रस्त्यांवरील वाहने वेगाने धावतात आणि जागरूकतेचा अभाव असतो, ज्यामुळे अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ लागली आहे. वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते, मनसर कांद्रीसारख्या घनदाट जंगलात बिबट्या शिकाराच्या शोधात रस्त्यांवर भटकत असतो, आणि वाहनांच्या वेगामुळे त्याच्याशी टक्कर होण्याचा धोका निर्माण होतो.

वन विभागाने ट्रक चालकांना सावधगिरी बाळगण्याची आणि रात्रीच्या वेळी हेडलाइट्स चालू ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. प्रशासनाने या प्रकरणी कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ट्रक चालक पकडला गेला, तर त्याला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अंतर्गत कडक शिक्षा दिली जाईल. स्थानिक नागरिकांनी बिबट्यांच्या सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी रस्त्यांवर स्पीड ब्रेकर आणि चेतावणी संकेतांक ठेवण्याची मागणी केली आहे.

हे अपघात पर्यावरण प्रेमींमध्ये चिंतास्पद परिस्थिती निर्माण करीत आहे. वन्यजीवांचे संरक्षण ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, असा संदेश दिला जात आहे.

