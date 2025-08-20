पालकमंत्री बावनकुळे यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

नागपूर : महसूल मंत्री व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट केल्याप्रकरणी वाठोडा येथील किशोर चरणदास मेष्राम (वय ४२) या व्यक्तीवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई छत्रपतीनगर, कांपटी येथील हॉटेल व्यवसायिक व भाजप कार्यकर्ता प्रमोद हिरामन गेडाम यांच्या तक्रारीवरून करण्यात आली.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, १६ ऑगस्ट रोजी भाजिमंडी येथील धोभीघाट येथे आयोजित भूमिपूजन सोहळ्यास मंत्री बावनकुळे उपस्थित होते. या कार्यक्रमात पवन शर्मा यांनी मंत्र्यांचे भाषण चित्रीत करून फेसबुकवर टाकले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, १७ ऑगस्ट रोजी प्रमोद गेडाम यांनी हे व्हिडिओ आपल्या फेसबुक अकाउंटवर शेअर केले.
या पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना किशोर मेष्राम यांनी गेडाम यांच्यावर शिवीगाळ केली तसेच मंत्री बावनकुळे यांच्याविरुद्ध गंभीर आरोप केले. त्यांनी “वाळू घाट प्रकल्प बंद करण्यात आला कारण त्यातून मंत्री यांना कमिशन मिळत नव्हते,” असा दावा केला. याशिवाय मालमत्ता पुनर्विक्री नोंदणी देखील अशाच कारणांमुळे थांबवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या प्रकरणी गेडाम यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली असून, त्यानुसार किशोर मेष्राम यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.