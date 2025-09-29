Published On : Mon, Sep 29th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

कोराडी मंदिरात ५५२१ अखंड ज्योत;माता जगदंबेच्या दर्शनासाठी लाखों भक्तांची उसळी गर्दी !

नागपूर : नवरात्रोत्सवाच्या पावन पर्वावर नागपूरजवळील कोराडी येथील देवी मंदिरात भक्तीचा महासागर उसळला. माता जगदंबेच्या दर्शनासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून तसेच विदेशातून आलेल्या हजारो भाविकांनी हजेरी लावली. विशेष आकर्षण ठरले ते म्हणजे मंदिर परिसरात प्रज्वलित केलेल्या तब्बल ५५२१ अखंड ज्योतींनी उजळलेले अद्वितीय दृश्य.

भक्तांच्या आस्थेचा महासागर-

मंदिरात येणाऱ्या प्रत्येक भक्ताने आपल्या मनातील इच्छा पूर्ण होण्यासाठी देवीसमोर दीप प्रज्वलित केला. सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत मंदिर परिसरात “जय माता दी”, “अंबे मात की जय” अशा गजरांनी वातावरण भारून गेले. देवीसमोर आरती, भजन आणि गजरांच्या लयीने वातावरण अधिकच आध्यात्मिक झाले.

भव्य सजावट आणि दिव्य वातावरण-

मंदिर समितीने संपूर्ण परिसर फुलांनी, रंगीबेरंगी दिव्यांनी आणि आकर्षक सजावटीने सजवला होता. प्रकाशझोत आणि अखंड ज्योतींच्या तेजामुळे मंदिर परिसर दैदिप्यमान झाला. भाविकांच्या मते, “अशा अद्भुत सजावटीत देवीचं दर्शन घेणं हा जीवनातील अविस्मरणीय अनुभव होता.”

Gold Rate
27 Sept 2025
Gold 24 KT ₹ 1,14,100 /-
Gold 22 KT ₹ 1,06,100 /-
Silver/Kg ₹ 1,43,400/-
Platinum ₹ 49,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

मंदिर समितीचे आयोजन-

कोराडी देवी मंदिर समितीने भाविकांच्या सोयीसाठी विशेष व्यवस्था केली होती. दर्शन रांगा व्यवस्थापित करण्यासाठी स्वयंसेवक तैनात करण्यात आले. भाविकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची, प्रसादाची तसेच वैद्यकीय सुविधांची उत्तम सोय करण्यात आली. “दरवर्षीप्रमाणे यंदाही भाविकांचा उत्साह प्रचंड आहे. देवीच्या कृपेने सर्व काही सुरळीतपणे पार पडत आहे,” असे मंदिर समितीतील पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

भाविकांचा उत्साह आणि समाधान-

देश-विदेशातून आलेल्या भाविकांनी या सोहळ्यात सहभाग घेतला. मुंबई, पुणे, दिल्ली यासह अमेरिकेतून, दुबईतून आलेल्या भक्तांनी कोराडीच्या देवीसमोर नतमस्तक होत आपली आस्था व्यक्त केली. एका भक्ताने सांगितले, “इतक्या मोठ्या संख्येने अखंड ज्योतींचा प्रकाश पाहून मन थरारून गेले. असे वातावरण दुर्मिळच अनुभवायला मिळते.”

अद्वितीय आणि अलौकिक अनुभव-

नवरात्र हा देवीच्या शक्तीचा उत्सव मानला जातो. कोराडी मंदिरात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर भक्त एकत्र येतात. मात्र यंदा ५५२१ अखंड ज्योतींनी सजलेले दर्शन भाविकांसाठी अविस्मरणीय ठरले. प्रकाश, सजावट, भक्तीभाव आणि गजर यांचा संगम होताच एक अलौकिक आणि दिव्य अनुभव प्रत्येक भाविकाला लाभला.

Advertisement
Advertisement