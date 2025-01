30-Hour Shutdown of Pench II & Pench III WTP…

Nagpur: To ensure smooth and uninterrupted bulk water supply during the summer, a 30-hour shutdown of Pench 2 and Pench 3 Water Treatment Plants (WTP) is scheduled from 10:00 AM on February 3, 2025 to 4:00 PM on February 4, 2025.

Works to be executed during the shutdown:

1. Installation of End Plate on 1200 mm diameter Pench I Feeder at Seminary Hills MBR.

2. 1200 × 300 mm interconnection work for Bus bar of Elevated Consumers at Seminary Hills MBR.

3. Making the Laxmi Nagar Old Feeder Sluice Valve.

4. Replacement of 400 mm diameter Branch Valve of Gittikhadan GSR.

5. Leakage repair work of the Filter House Channel at Pench II WTP.

Water supply to the following areas will be affected:

1. Gayatri Nagar CA –

Bandu soni Layout,Pathan Layout,Tukadoji Nagar,Kamgar Colony,IT park,Gaytri Nagar,Vidhya Vihar,Total Gopal Nagar,Vijay Nagar,VRC Campus,Padole layout,Gajanan Nagar,Mani Layout,SBI Colony,Shri Nagar,Karim Layout,Usman Layout,NPTI, Parsodi.

2. Pratap Nagar CA –

Khamla Old Busti,Sindhi Colony,Venkatesh Nagar,Ganesh Colony,Milind Nagar,Pratap Nagar,Telecom nagar,Swavalambi nagar,Dindayal Nagar,Loksewa Nagar,Agne Lyout,Pioneer Society Khamla,Trisharan Nagar,Jivan chhaya Nagar, sanchyani,Poonam vihar,Swaroop Nagar,Haware Layout,Ashok Colony,Gedam Layout,NIT layout, Bhujbal Layout,Priyadarshni Nagar,Ingale Layout,Sainath Nagar

3. Khamla CA –

Pawanbhoomi,Ujwal Nagar,Jaiprakash Nagar,Panchdeep Nagar,Rajiv Nagar,Sita Nagar,Rahul Nagar,Savitri Nagar,Tapovan Complex,Somalwada,Karve nagar,Pande layout,Old and New Sneh Nagar,Gawande Layout,Central Excise colony,malviya Nagar,Yogesham Layout,Lahari krupa ,Ganguly Layout,Abhinav Colony,Paryavaran Nagar, Narkeshri Layout,Mehar baba colony,Chhatrapati Nagar,Bhagyoday Society, Nag Bhoomi Layout,Doctor Colony

4. Laxmi Nagar Old CA –

Bajaj Nagar, Abhyankar Nagar, Laxmi Nagar, Rahate Colony, Vasanta Nagar, 8 Rasta Square, Atre Layout, PNT Colony, Income Tax Colony, Shradanand Peth, Mate Square, RPTS Colony, MIG Colony, HIG Colony, LIG Colony, Dhangarpura, Pratap Nagar road

5. Takliseem CA –

Hingna Road,Rajendra nagar,Kalyan nagar,Yashodha nagar, Vasudeo nagar Lumbini nagar gadge nagar,goodluck Society,mhada colony, Surve nagar,adarsh nagar, soudamini society, pragati nagar,shahane layout,baghani Layout, ,Trimurti nagar,Subhash Nagar,Bhende Layout,Sonegaon,loksewa nagar , indraprasth nagar,amar asha layout,Pannase layout,HB Estate,mamta society,swagat society ,parate nagar, samarth nagari,Adhyapak Layout,LIG And MIG,HIG colony,Trishran Nagar,Ahilya Nagar,Hiranwar Layout, Prasad nagar ,Sahakar Nagar,Gajanan Dham,Manish Layout,jalvihar colony, mangaldham society, jaltarang, nelco society,NIT Bhagyashree Layout,Zade Layout,Ashtavinayak Nagar, Cosmos town, radheshyam nagar ,sangharsh nagar

6. Jaitala GSR CA –

Ramabai Ambedakar nagar, Date Layout, Wadaskar Layout, Shiv Vihar, Vijay Vihar, Hiranwar Layout, Janhit Society, Ekatma Nagar, Dadaji Nagar, Wankhede Layout, Phakidde Layout, Jaitala Slum, Mahindra Colony, Thakre Layout, Sharda Nagar, Sai Layout, Bhange Layout

7. Trimurti Nagar CA –

Sonegaon, Panasse Layout, HB State, Sahakar Nagar, Gajanan Dham, Paradise Society, Mamta Society, Samarth Nagar, Vijay Society, Indraprasth Nagar, Lokseva Nagar, Manish Layout, Sainath Nagar, Adarsh Colony, Priyadarshani Nagar, Amar asha Layout, Phulsange Layout, Bhujbal Layout, Gedam Layout, Guddhe Layout

8. Ram Nagar ESR CA –

Gokulpeth, Ram nagar, Marartoli, Telenkhedi, Tilak nagar, Bharat nagar, Hindustan Colony, Verma Layout, New Verma Layout, Ambazari layout, Samta layout, Yashwant nagar, Hill Top, Ambazari Slum, pandhrabodi, Sanjay nagar, Trust Layout, Munjhe Baba Slum, etc.

9. Ram Nagar GSR CA –

Giripeth, Trikoni Park, Ram Nagar Sq. to Laxmi bhavan Sq., Gokulpeth, Khare Town, Shankar Nagar, Gandhi Nagar, Shivaji Nagar, Dharampeth, University Library Quarters, Law College Sq., Ambazari

10. Seminary Hills ESR CA –

Surendra Garh, Manavta nagar, Jai Bajrang Society, Saroj Nagar, Manohar Vihar, Bheemtekdi, Dhamma nagar, Rajiv Nagar, Gond Mohallah, Sashtri Nagar, MES sump, MECL, CPWD etc.

11. Seminary Hills GSR CA –

CPWD quarter Katol road, Police line Takli, gwalipura, friends colony , KT nagar, gulshan colony, Krantisurya nagar, Veer Chakra Colony, Welcome society, prena nagar, Akar nagar, Rbi colony, Deepak Nagar, Nelco society, panchsheel chowk, Netaji nagar, Venuvan society, Falke layout, Vrindavan colony, mhada colony, adivasi colony, Raksha colony, wadar mohalla, swami colony, Jayvignaharta colony.

12. Dabha CA –

Dabha,Dhaba Basti,Ashadeep,Society,Govt.Press Society,Income Tax Colony,Thakre Layout, Bhivsan Khori(Slum),Gautam Nagar,Hajari Pahad,Preeti Society,Santhkrupa Society,Sabena Society,Neelkanth Society,Ganga Nagar(Slum), Jagdish Nagar(Slum),KGN Society,Makaldhokda.

13. Tekdi wadi CA –

Tekdi wadi,Sai Nagar,Vaibhav Nagar,Sariputra Nagar,Vaishnomata Nagar,

14. Riffle Line –

MLA Hostel, Civil Line, Ravi Bhavan, Dharampeth Navi Galli, Ghate Layout, Ramdaspeth, Kachipura, Giripeth, Gorepeth, Vasantrao Naik, Patkar Shah Nivas, Ambedkar Nagar, Gaulipura, Dharampeth

15. Civil Lines DT –

Walkers street, High Court Bunglow, Income Tax, RBI, Marium Nagar, PNT Colony, Ladies Club square, Ravi Nagar, All PWD area, PWD Quarter, Ahinsa Square

16. IBM DT –

Ravi Nagar, Telangkhedi Hanuman Mandir Area

17. Futala Line –

Dhobi Ghat, Old Futala, New Futala, Sanjay Nagar, University Campus, Trust Layout, Sudam Nagar upper part, Hanuman Mandir telangkhedi

18. Chinchbhavan CA –

Shilpa society, Jaidurga society, Samaj bhushan society, Panchatara soc., Bhartiya gruhnirman soc., Rishi soc., Suraj soc., Vaishali Nagar, Kaikade nagar, Dattatray soc., Mangalmay soc., Sai pallavi soc., Gharkul soc., Guruchaya soc., Pitruchaya soc., Zhulelal soc., Jai hind soc., Uday soc., Kusum soc., Rai imperial, Florina park, Om shanti soc., Meher baba Nagar, Shantiniketan Nagar, Juni wasti, Dattamandir, Bhartiya soc., Jaidurga 2/3/4/6, Santaji soc., Manish nagar soc., RTO Soc., Shubhangi soc., Shakti new samarth soc., Jai Badrinath soc., Giri kunj soc., Ingole nagar, Kannamwar nagar, Karve nagar, Jivan akshay soc., Samaj ekta soc., Krushi nara soc., Laghuvetan soc., Nagar nagrik soc., Shyam nagar, Prabhu nagar, Sant tukdoji soc.

19. Boriyapura/Khadan ESR CA –

Red Stones, Chuna masjid, Sharda mata mandir, Kosarkar mohalla, Nand baji dob, Chapre mohalla, Kharbikar mohalla, Deoghar mohalla, Bajirao galli, Golibar chowk, Hedau mohalla, Kuradkar mohalla

20. Sitabuldi Fort 1 CA –

Bajeriya, Bhaldarpura, Khadan, Santra market, Choti khadan, Pothi galli, Bapurao galli, Jyoti nagar, Gandhi market, Ganjakhet, Ganjipeth, Teen nall chowk, Fish market, Laal school, Haj house, Ram mandir galli, Chitnis park, Mendi fawarah chowk, Chitaroli, Jalalpura, Kothi road, Darodkar chowk, Telipura, Daxshina murti chowk, Behind arafat hotel, Sai mandir parisar, Badkas chowk, Nanga putla, Soot market, Dawai market, Gandhibagh garden sup market, Bhoipura, Hansapuri, Gawalipura

21. Sitabuldi Fort 2 CA –

Cotton market, Khandoba mandir, Indira gandhi slum, Shaniwari cotton market sq., Chandak layout, Vijay talkies, Ghat road eros motors, Subhash road, Geeta mandir, Agyaram devi sq. Sindhikhana, Ganeshpeth, ST Bus stand, New cotton market, Rahul hotel, Ganeshpeth Mhada, Unthkhana, Rambagh, Rajabaxsha, Indira Nagar, Jattarodi 1, 2, 3, Barasignal borkar nagar, Timber market, Patel sq., Dahipura unthkhana, Great nag road, Immamwada, Kafla basti, Gujarwadi, Indira Gandhi slum.

22. Killa Mahal CA –

Bapu mahajan galli, Gajanan maharaj gate, zenda chowk, Matruseva sangh sump, killa gate sump, Gayatri complex, Kalyaneshwar mandir, Upadhye galli, Tulsibagh Road, Bhosala colony, Alikhamb, Bhuteshwar nagar, Shivaji Nagar, Nandaji Nagar, Nawabpura, Sangh building(P), Kothi road, Dasara road, Rahtekar wadi, Gayatri convent

23. Gittikhadan GSR CA –

Utthan Nagar, Indrayani Nagar, Borgaon, Nagesh nagar, Bhupeth nagar, Gittikhadan, Manjidana colony, Kutubshah nagar, Dashrath Nagar, Sheela nagar, Fago layout, Amamt nagar, Jafar Nagar, Gandhi layout, Suraj society, Lumbini nagar, Raj nagar, Dyaneshwar society, Jaihind nagar, Gadge baba society, Pension nagar, Police line takli, Kamgar nagar, Sadikabad, Ganga nagar, Shri nagar, Ayappa nagar, Shamsudin layout.

Residents in the affected areas are advised to store sufficient water in advance and use water judiciously during the shutdown period.

For more information about water supply consumers can contact NMC-OCW Helpline No 1800 266 9899 or mail at contact@ocwindia.com.