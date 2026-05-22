नागपुर में 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म, गर्भवती होने के बाद आरोपी गिरफ्तार

नागपुर: नागपुर शहर में नाबालिगों के साथ हो रहे जघन्य अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला Nandanvan Police Station क्षेत्र से सामने आया है, जहां 29 वर्षीय युवक ने 17 वर्षीय किशोरी का कथित तौर पर लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया और उसे गर्भवती कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता एक दुकान में काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी Akshay Ravindra Kulmeghe से हुई थी। आरोपी अक्सर दुकान पर आता-जाता था और इसी दौरान उसने किशोरी से दोस्ती कर ली।

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आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस के अनुसार आरोपी को पीड़िता की उम्र की पूरी जानकारी थी, बावजूद इसके उसने उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया।

कुछ समय बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें उसके गर्भवती होने का खुलासा हुआ। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता की उम्र की पुष्टि की और मामला दर्ज किया।

Nagpur City Police ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act) सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

पुलिस फिलहाल मामले की विस्तृत जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी ने कब से पीड़िता का शोषण करना शुरू किया था।

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