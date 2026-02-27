बारावी बोर्ड पेपरफुटी प्रकरण: नागपुरात आणखी एका शिक्षकाला अटक

नागपूर: नागपुरातील १२वी (HSC) बोर्ड परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले असून पोलिसांनी आणखी एका शिक्षकाला अटक केली आहे. रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र आणि गणित या तीन विषयांचे प्रश्नपत्र बाहेर पडल्यामुळे राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
१६ फेब्रुवारी रोजी रसायनशास्त्र आणि १८ फेब्रुवारीला भौतिकशास्त्राचा पेपर सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्याचे समोर आल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासादरम्यान आरोपींनी मोबाईल फोनमधील डेटा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सायबर तज्ज्ञांच्या मदतीने पोलिसांनी डिलीट केलेली माहिती पुन्हा प्राप्त केली. त्यातून २१ फेब्रुवारी रोजी गणिताचा प्रश्नपत्रही प्रसारित झाल्याचे डिजिटल पुरावे समोर आले.
सलग तीन विषयांचे पेपर बाहेर पडल्याने हे एक संघटित रॅकेट असल्याचा संशय अधिक गडद झाला आहे. यापूर्वी शिक्षक निशिकांत मून, एक्सेलेंट अकादमीचे मुस्तफा खान, जुनेद जावेद यांच्यासह काही जणांना अटक करण्यात आली होती. आता शिक्षक प्रदीप जांगडे यांनाही बेड्या ठोकण्यात आल्या असून एकूण आरोपींची संख्या सातवर पोहोचली आहे. यामध्ये एका अल्पवयीनाचाही समावेश असल्याची माहिती आहे.
तपासातून उघड झाले की, अटक करण्यात आलेल्या शिक्षकाने प्रश्नपत्र दिनेश कोटांगले याच्याकडे सुपूर्द केले होते. त्यानंतर ते एक्सेलेंट अकादमीपर्यंत पोहोचवण्यात आले. या साखळीमुळे पेपरफुटीची व्याप्ती अधिक स्पष्ट होत आहे.
दरम्यान, काही परीक्षा केंद्रांवर सीलबंद पाकिटांतील प्रश्नपत्रांची संख्या कमी आढळल्याची बाब समोर आली आहे. २५ ऐवजी २४ प्रश्नपत्रे मिळाल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली असून वितरण प्रक्रियेतील त्रुटींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अद्याप फरार असून त्याच्या शोधासाठी विशेष तपास पथक (SIT) नियुक्त करण्यात आले आहे. पोलिसांच्या मते, मुख्य आरोपी हाती लागल्यानंतर आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
सततच्या अटकसत्रामुळे १२वी बोर्ड परीक्षेच्या पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.