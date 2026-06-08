Published On : Mon, Jun 8th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

मतदारांना १० लाखांच्या आमिषाचे फोन? नागपुरात काँग्रेस नेते अतुल लोंढे यांचे आरोप

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नागपूर : नागपूर जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत मतदारांना पैशांचे आमिष दाखवले जात असल्याच्या आरोपामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मतदारांना अज्ञात क्रमांकांवरून फोन करून प्रत्येकी १० लाख रुपयांची ऑफर दिली जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे उमेदवार अतुल लोंढे यांनी केला आहे.

“आता ५ लाख रुपये घ्या आणि उर्वरित ५ लाख रुपये नंतर दिले जातील,” अशा प्रकारचे प्रलोभन मतदारांना दिले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या कथित प्रकारामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

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दरम्यान, या आरोपांमुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असून संबंधित यंत्रणांनी या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. निवडणुकीदरम्यान मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

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