होटल व्यवसायी के खाते से ₹4.82 लाख की साइबर ठगी, पुलिस जांच में जुटी

नागपुर: शहर में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला लकड़गंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक होटल व्यवसायी के बैंक खाते से ₹4.82 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए गए। पीड़ित को इस साइबर ठगी का पता बैंक स्टेटमेंट की जांच के दौरान चला। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, जूनी मंगलवारी निवासी और सूर्यकांत सावजी भोजनालय के संचालक संजू बत्तासे ने लकड़गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत के मुताबिक, 3 जुलाई को बैंक स्टेटमेंट देखने पर उन्हें पता चला कि 4 अप्रैल से 30 जून 2026 के बीच उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से ₹5,000 से लेकर ₹1 लाख तक की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। इन सभी ट्रांजेक्शनों की कुल राशि ₹4.82 लाख है।
पीड़ित ने बताया कि उन्हें इन ट्रांजेक्शनों की जानकारी पहले नहीं थी और बैंक स्टेटमेंट की जांच के दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ।
लकड़गंज पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब साइबर सेल के साथ मिलकर बैंक ट्रांजेक्शन, लाभार्थी खातों और डिजिटल ट्रेल की जांच कर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है
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