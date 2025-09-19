Published On : Fri, Sep 19th, 2025
‘या अली’ गायक जुबिन गर्ग यांचे सिंगापूरमध्ये ५२ व्या वर्षी निधन

नवी दिल्ली : प्रसिद्ध आसामी गायक, संगीतकार आणि कलाकार जुबिन गर्ग यांचे सिंगापूरमध्ये निधन झाले आहे. त्यांना स्कूबा डायविंग करताना श्वसनाच्या त्रासामुळे गंभीर समस्या आल्या. डॉक्टरांनी त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण दुपारी सुमारे २:३० वाजता त्यांचा मृत्यू झाला.

जुबिन सिंगापूरमध्ये North East Festival मध्ये सहभागी होण्यासाठी गेले होते आणि आज त्यांना कार्यक्रमात सादरीकरण करायचे होते. त्यांच्या अचानक निधनाने आसाममध्ये आणि चाहत्यांमध्ये मोठा शोक निर्माण झाला आहे.

कलाक्षेत्रातील योगदान-

जुबिन केवळ गायकच नव्हते, तर ते संगीतकार, गीतकार, अभिनेता आणि चित्रपट निर्माता देखील होते. त्यांनी आसामी संगीतप्रेमींना अनेक हिट अल्बम्स दिले, ज्यात Maya आणि Pakhi यांचा समावेश होतो. बॉलिवूडमध्ये त्यांना Gangster (2006) या चित्रपटातील गाणं ‘Ya Ali’ ने खूप प्रसिद्धी दिली. त्यांनी Dil Se, Fiza, Krrish 3 सारख्या चित्रपटांसाठीही गायन केले.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी म्हटले, “आसामने आपला एक आवडता पुत्र गमावला. जुबिनचा आवाज आमच्या हृदयाला भिडायचा. त्यांचे निधन खूप लवकर झाले.”

मंत्री अशोक सिंगाल यांनीही त्यांना “आसाम आणि देशाचा अभिमान” असे संबोधले.

बालपणापासून संगीतप्रवास-

जुबिनने बालपणापासूनच गायन सुरु केले आणि १९९२ मध्ये आपला पहिला अल्बम ‘Anamika’ रिलीज केला. त्यांच्या संगीतासाठी आणि आसामच्या संस्कृतीबद्दलच्या प्रेमासाठी त्यांना कायम स्मरण केले जाईल.

