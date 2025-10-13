चंद्रपूर येथील सिंदेवाहीत रेल्वेखाली वाघाचा दुर्दैवी मृत्यू!

चंद्रपूर : सिंदेवाही वनपरिक्षेत्रात रविवारी रात्री एका मोठ्या वाघाचा रेल्वे अपघातात मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ‘बिट्टू’ या नावाने ओळखला जाणारा हा वाघ रेल्वे रुळ ओलांडत असताना गाडीखाली आला आणि जागीच ठार झाला.
ही घटना मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. अपघातानंतर वनविभागाच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली आणि मृत वाघाचा पंचनामा करून त्याचे शवविच्छेदन करण्यात आले. प्राथमिक तपासात हा वाघ सिंदेवाही परिसरातील जंगलात दीर्घकाळ वास्तव्य करत असल्याचे समोर आले आहे.
वनाधिकारी यांनी सांगितले की, रेल्वे मार्ग जंगलातून जात असल्यामुळे अशा घटना वारंवार घडत आहेत. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना करणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बिट्टू वाघाचा मृत्यू हा वन्यजीवप्रेमी आणि नागरिकांसाठी अत्यंत दुर्दैवी धक्का ठरला आहे. वनप्रेमींनी रेल्वे प्रशासन व वनविभागाने अशा अपघातांना आळा घालण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.