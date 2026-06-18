नागपुरकरांची प्रतीक्षा संपणार; ९९८ कोटींचा इंदोरा–दिघोरी फ्लायओव्हर १ ऑगस्टपासून होणार खुला!

नागपूर : शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेला नवी दिशा देणारा आणि नागपुरातील सर्वात महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांपैकी एक मानला जाणारा इंदोरा–दिघोरी उड्डाणपूल आता पूर्णत्वाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. सुमारे ₹९९८ कोटी खर्चाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, १ ऑगस्टपासून उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे लक्ष्य राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) निश्चित केले आहे.
शहरातील वाढत्या वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर उभारण्यात आलेला हा उड्डाणपूल कमाल चौक, रेशीमबाग, सक्करदरा, भांडे प्लॉट आणि दिघोरी नाका या प्रमुख भागांना जोडणार आहे. त्यामुळे या मार्गांवरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार असून नागरिकांचा प्रवास अधिक वेगवान आणि सुलभ होईल.
सध्या प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे पाचपावली परिसरात ६० मीटर लांबीच्या ओपन वेब गर्डरची उभारणी. त्यानंतर सुरक्षा उपाययोजना, प्रकाशयोजना, रस्ते चिन्हांकन आणि इतर अंतिम कामे पूर्ण केली जाणार आहेत.
उड्डाणपूल सुरू झाल्यानंतर पूर्व नागपुरातील वाहतुकीचा ताण कमी होण्याबरोबरच शहरातील विविध भागांमधील संपर्क अधिक सक्षम होईल. विशेषतः रोजच्या प्रवासात नागरिकांचा वेळ वाचणार असून शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
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