﻿ग्रीन ट्रिब्यूनल के रडार पर फुटाला तालाब की खराब स्थिति

नागपुर: शहर के प्रसिद्ध फुटाला तालाब की बिगड़ती हालत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की जाँच के घेरे में आ गई है। एनजीटी की पुणे पीठ ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए नागपुर महानगर पालिका को नोटिस जारी कर 3 सितंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी ने की।

शहरवासियों के लिए पसंदीदा मनोरंजन स्थल फुटाला तालाब, उपेक्षा, रखरखाव की कमी और उचित सुविधाओं के अभाव के कारण अपना आकर्षण खो चुका है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) की 18 जुलाई, 2023 की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि निरीक्षण के दौरान, तालाब और उसके आसपास भारी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य कचरे के साथ पानी प्रदूषित पाया गया। इसके बाद, एमपीसीबी ने एनएमसी को एक पत्र भेजकर जवाब माँगा। हालाँकि, मनपा ने कथित तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद एमपीसीबी ने मामला एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत किया।

न्यायाधिकरण ने पाया कि तालाब परिसर में लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था सहित बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। मनपा के वकील, एडवोकेट गिरीश कुंटे ने न्यायाधिकरण को विस्तृत जवाब देने के लिए और समय माँगा, जो उन्हें दे दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी।