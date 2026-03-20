प्रीमियम पेट्रोल 2.35 रुपये तक महंगा, तेल कंपनियों का ऐलान

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खाड़ी देशों में जारी तनाव और युद्ध का असर अब भारत में साफ दिखाई देने लगा है। एलपीजी के बाद अब पेट्रोल की कीमतों में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई है।

शुक्रवार, 20 मार्च 2026 से देश की प्रमुख तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, BPCL, HPCL और IOCL ने अपने प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट-Speed, Power और XP95-की कीमतों में ₹2.09 से ₹2.35 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है।

Gold Rate Mar 20 2026 - Time 10.30Hrs Gold 24 KT ₹ 1,49,800 /- Gold 22 KT ₹ 1,39,300 /- Silver/Kg ₹ 2,41,200/- Platinum ₹ 90,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

हालांकि, फिलहाल सामान्य (रेगुलर) पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है।

लेकिन यह राहत ज्यादा समय टिकेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

इंडस्ट्रियल डीजल में बड़ा झटका

प्रीमियम पेट्रोल के साथ-साथ औद्योगिक डीजल की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने औद्योगिक डीजल के दाम में ₹22 प्रति लीटर की सीधी बढ़ोतरी कर दी है।

पहले कीमत: ₹87.57 प्रति लीटर

नई कीमत: ₹109.57 प्रति लीटर

यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर उद्योगों की लागत बढ़ाएगी, जिसका असर आगे चलकर आम लोगों तक पहुंचेगा।

महंगाई बढ़ने के संकेत

कंपनियों का उत्पादन खर्च बढ़ेगा

ट्रांसपोर्ट महंगा होगा

रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं

साफ है-यह सिर्फ पेट्रोल-डीजल की खबर नहीं है, बल्कि आने वाले समय में महंगाई के नए दौर की शुरुआत का संकेत है।

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