Planned 12-Hour Shutdown of Kanhan 900mm Feeder Main on 23rd June 2025…

Nagpur,: Nagpur Municipal Corporation (NMC) will undertake a planned 12-hour shutdown of the Kanhan 900mm feeder main pipeline on 23rd June 2025 (Monday) from 10:00 AM to 10:00 PM. The purpose of the shutdown is to shift the pipeline at Jagnade Square involving 2 nos. of 900 × 900 mm inlet/outlet connections.

Affected Areas:

1. Nandanvan Exist. ESR CA:

• Nandanvan Slum KDK College

• Rajendra Nagar

• Nandanvan Slum Jagnade Square

• Nandanvan Layout

• Kirti Nagar

• Nandanvan Colony

• Kawelu Quarters

• LIG, MIG, Hasanbagh

• Vyankatesh Nagar

2. Nandanvan ESR 1 CA:

• Vijay Pandit Nagar

• Sahakarnagar

• Diamond Nagar

• Mitravihar Nagar

• Bahubali Nagar

• Bhagyashree Nagar

• Shakti Mata Nagar

• Shesh Nagar

• Shivankar Nagar

• Murlinadan Nagar

• Gopal Krishna Nagar

• Saraswati Nagar

• Santaji Nagar

• Shri Krishna Nagar

• Indradevi Town

• Vidya Nagar

• Swaraj Vihar

• Sankalp Nagar

• Shesh Nagar Zopadpatti

• Shri Nagar

• Darshan Colony

• Venkatesh Nagar

• Sadbhavana Nagar

• Vrundavan Nagar

3. Nandanvan ESR 2 CA:

• Dhanvantri Nagar

• Pawansut Nagar

• Chitnis Nagar

• Adarsh Nagar

• Ishwar Nagar

• Kamgar Nagar

• Prabhu Nagar

• Ramna Maruti Nagar

• Ratan Nagar

• Gadge Baba Nagar

• Mitra Vihar Nagar

• Gurudev Nagar

• Kabir Nagar

• Bapu Nagar

• Bhande Plot

• Mire Layout

• Harpur Nagar

• Prem Nagar

• Santoshi Mata Nagar

• Shyambagh

• EPFO Office

• Thakur Plot

• Sindhiban

• Auliya Nagar

• Tajbagh Slum

4. Tajbagh ESR CA:

• Telephone Nagar

• Beldar Nagar

• Kirti Nagar

• St. Tukdoji Nagar

• Rahul Nagar

• Smruti Nagar

• Vaibhav Nagar

• Sarvashri Nagar

• Om Kashinath Nagar

• Mahananda Nagar

• Pragati Colony

• Sai Nagar

• Yogeshwar Nagar

• Birsa Nagar

• Adivasi Society

• Jijamata Nagar

• Old Dighori

• Ramkrishna Nagar

• Senapati Nagar

• Radheshwar Nagar

5. Kharbi ESR CA:

• Senapati Nagar

• Yogeshwar Nagar

• Aradhana Nagar

• Snehal Nagar

• Choudhary Layout

• Saibaba Nagar

• Chaitaneshwar Nagar

• Radha Krishna Nagar

• Anmol Nagar

• Lata Mangeshkar Nagar

• Lokkalyan Nagar

• Sharda Nagar

• Tejaswini Nagar

• Gajanan Nagar

6. Sakkardara ESR 3 CA:

• Azad Colony

• Atkar Layout

• Shivangi Society

• Nirala Society

7. Amrut Tajbagh CA:

• Nirala Society

• Azad Colony

• Tajbagh Slum

• Atkar Layout

• Shivangi Society

• Darbar Premises

Residents in the above areas are requested to store sufficient water in advance and cooperate with the NMC during this essential maintenance period. All efforts will be made to complete the work within the scheduled time to resume supply at the earliest.

For more information about water supply, consumers can contact NMC-OCW Helpline No 1800 266 9899 or email at contact@ocwindia.com.