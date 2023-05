रामदेवच्या दंत मंजनमध्ये मांस?

– पतंजलीला ‘दिव्य दंत मंजन’ या उत्पादकामध्ये मांसाहारी पदार्थाचा कथित वापर केल्याबद्दल कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.वकील शशा जैन यांनी ही नोटीस पाठविली आहे.

जे स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन देतात, धार्मिक श्रद्धा ठेवतात किंवा मांसाहारापासून सर्व प्रकारे अंतर ठेवतात, त्यांची पतंजलीवर खूप श्रद्धा आहे. अनेक ग्राहक त्याच्या शुद्धतेवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवतात, परंतु अलीकडेच पतंजलीशी संबंधित बातम्यांनी सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे.

खरं तर, पतंजलीला तिच्या दंत उत्पादनांपैकी एक, दिव्या दंत मंजनमध्ये मांसाहारी घटकाच्या कथित वापराबद्दल कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. जैन यांच्या नोटीसमध्ये, त्यांनी पतंजलीकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे की कंपनी शाकाहारी असे लेबल असलेल्या उत्पादनामध्ये समुद्र फेन/कटलफिश सारखे मांसाहारी घटक का वापरत आहे.

माझ्या लक्षात आले आहे की, तुमची कंपनी दिव्या दंत मंजन हे हिरवे चिन्ह असलेले शाकाहारी असल्याचे सूचित करत आहे, परंतु त्याचवेळी समुद्र फेनचा वापरही त्यात फसवणुकीने केला जात आहे.

जैन यांनी नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, उत्पादनामध्ये मांसाहारी घटक सी फेरेनचा वापर करणे आणि ते शाकाहारी उत्पादन म्हणून विकणे हे ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन करते आणि त्या श्रेणीतील उत्पादनांसाठी लेबलिंग नियमांचे उल्लंघन करते,असे जैन यांचे म्हणणे आहे.

जैन यांनी कायदेशीर नोटीसमध्ये नमूद केले आहे की, “त्यांचे काही कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक, सहकारी आणि मित्र पतंजलीचे ‘दिव्य दंत मंजन’ वापरतात आणि जेव्हा त्यांना उत्पादनाच्या भ्रामक वापराबद्दल कळले तेव्हा त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या. ती स्वतः कंपनीच्या अनेक उत्पादनांची वापरकर्ता आहे पण आता पतंजली उत्पादने वापरताना तिला अस्वस्थ वाटत आहे. जोपर्यंत या प्रकरणी पतंजलीकडून स्पष्टीकरण मिळत नाही तोपर्यंत त्यांची अस्वस्थता कायम राहील, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

जैन पुढे म्हणाल्या की, पतंजलीने नैतिकता आणि पारदर्शकतेची सर्वोच्च मानके राखणे अपेक्षित आहे. समुंद्र फेन, मासे असलेल्या उत्पादनासाठी हिरव्या चिन्हाचा वापर, या मूल्यांच्या विरुद्ध आहे.” जैन यांनी ही नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांत कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागितले नाही तर कंपनीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाईल, असे म्हणत त्यांनी ट्विटरवर नोटीसची प्रत जोडली आहे.

