नागपूर मनपा निवडणूक 2025 : नवी प्रभाग रचना जाहीर, 28 ऑगस्टपर्यंत नोंदवता येणार हरकती

नागपूर : नागपूर महानगरपालिका निवडणूक 2025 साठीची नवी प्रभाग रचना अखेर जाहीर करण्यात आली आहे. हा मसुदा मध्यरात्री प्रसिद्ध करण्यात आला. 2017 प्रमाणेच यावेळीही एकूण 38 प्रभाग तयार करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 37 प्रभागांमध्ये प्रत्येकी चार-चार प्रभाग (वार्ड) असतील, तर एका प्रभागात (क्रमांक 38) केवळ तीन वार्डांचा समावेश असेल.
या मसुद्याविरोधात नागरिक, जनप्रतिनिधी व इच्छुक उमेदवार आपल्या हरकती व सूचना आजपासून 28 ऑगस्टपर्यंत नोंदवू शकतील.
मुळात हा प्रारूप शुक्रवारी प्रसिद्ध होणार होता, मात्र तांत्रिक कारणांमुळे तो उशिरा जारी करण्यात आला. त्यानंतर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी 23 ऑगस्टला अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार अखेर मध्यरात्री हा मसुदा प्रसिद्ध झाला.
मतदारसंख्येत या वेळेस वाढ झाली आहे. प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये सर्वाधिक 71,187 मतदार आहेत, तर प्रभाग क्रमांक 38 मध्ये किमान 47,216 मतदार आहेत.
हरकती व सूचना नोंदवण्याची मुदत 28 ऑगस्टपर्यंत असून नगरविकास विभाग 8 सप्टेंबरपर्यंत त्यांचा निपटारा करणार आहे. त्यानंतर अंतिम स्वरूप राज्य सरकारकडे पाठवले जाईल. 26 सप्टेंबरपर्यंत हा अंतिम प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाला सादर होईल.
आयोग 6 ऑक्टोबर रोजी अधिसूचना काढून अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करणार आहे. 2017 च्या तुलनेत या वेळेस कुठलाही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही, रचना जवळपास तशीच कायम ठेवण्यात आली आहे.