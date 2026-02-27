नागपूर झोन-३ पोलिसांची मोठी कारवाई; होळीपूर्वी २८० गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक पावले

नागपूर: होळीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी नागपूर झोन-३ पोलिसांनी मोठी प्रतिबंधात्मक कारवाई करत तब्बल २८० सराईत गुन्हेगारांवर कायदेशीर निर्बंध लादले आहेत. उपायुक्त (DCP) राहुल मदाने यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली असून, सणासुदीच्या काळात संभाव्य अनुशासनभंग रोखण्याचा यामागील उद्देश आहे.
महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम १६३(२) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. होळीच्या काळात सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी, रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहणारे कार्यक्रम आणि रस्त्यांवरील हालचाल वाढत असते. यामुळे किरकोळ वादांपासून ते गटांमध्ये चकमकीपर्यंतचे प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हीच बाब लक्षात घेऊन पोलिसांनी आधीच कडक पावले उचलली आहेत.
पोलिसांनी पुनरावृत्ती करणारे गुन्हेगार, हिस्ट्रीशीटर आणि पूर्वी कायदा-सुव्यवस्थेचा भंग करणाऱ्या व्यक्तींची यादी तयार केली. संबंधितांवर तडीपारीचे आदेश, कडक देखरेख आणि हालचालींवर निर्बंध अशा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
१ मार्च ते ४ मार्च २०२६ या कालावधीत, म्हणजे होळीच्या मुख्य दिवसांदरम्यान, या व्यक्तींना शहराच्या हद्दीबाहेर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ही कारवाई कोतवाली, गणेशपेठ, तहसील, पाचपावली आणि शांतिनगर पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत राबविण्यात आली आहे. संबंधित २८० जणांची निवड त्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि सणासुदीच्या काळात शांततेला धोका निर्माण करण्याच्या शक्यतेच्या आधारे करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
उपायुक्त राहुल मदाने यांनी सांगितले की, “होळीच्या काळात गटांतील वाद, छेडछाड, दादागिरी, जुगार, बेकायदेशीर जमाव आणि इतर गैरप्रकार रोखणे हा आमचा प्रमुख उद्देश आहे.” त्यासाठी शहरातील संवेदनशील आणि गर्दीच्या ठिकाणी अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, गस्त वाढविण्यात आली आहे. सीसीटीव्ही आणि गुप्त पथकांच्या माध्यमातून देखरेख अधिक कडक करण्यात आली आहे.
दरम्यान, नागरिकांनीही जबाबदारीने सण साजरा करावा आणि कोणतीही संशयास्पद हालचाल किंवा अनुचित प्रकार त्वरित पोलिसांना कळवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमुळे यंदाची होळी अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित आणि शांततेत पार पडेल, असा विश्वास नागपूर पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.