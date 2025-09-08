नागपूर सोलर एक्स्प्लोसिव दुर्घटना; मृत कामगारांच्या कुटुंबियांना २५ लाखांच्या मदतीसह कायमस्वरूपी नोकरी

नागपूर : बाजारगाव येथील सोलर एक्स्प्लोसिव कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटात जीव गमावलेल्या कामगारांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. राज्य सरकार आणि कंपनी प्रशासनाच्या वतीने प्रत्येक मृत कामगाराच्या कुटुंबाला २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, मृत कामगाराच्या पत्नीला आयुष्यभर दरमहा १५ हजार रुपयांची पेन्शन दिली जाणार आहे. तसेच कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला कंपनीत कायमस्वरूपी नोकरी दिली जाणार आहे.
हे लक्षात घ्यावे की, ४ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री नागपूर-अमरावती मार्गावरील बाजारगाव येथील फॅक्टरीत स्फोट झाला होता. या दुर्घटनेत २ जणांचा मृत्यू झाला तर १८ जण जखमी झाले होते. जखमींवर नागपूर शहरातील विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. स्फोट एवढा भीषण होता की, कंपनीतील मलबा थेट महामार्गावर जाऊन पडला होता.
दरम्यान, या कंपनीत अशा प्रकारच्या दुर्घटना नवीन नाहीत. डिसेंबर २०२३ मध्येही अशाच स्फोटात ९ जणांचा मृत्यू झाला होता. सतत घडणाऱ्या या घटनांमुळे कामगारांच्या सुरक्षिततेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मागील दुर्घटनेनंतर दोषींवर कठोर कारवाईसाठी शासन व प्रशासनाला मागणी करण्यात आली होती.
या ताज्या घटनेनंतर कामगार संघटनांकडून आणि समाजाच्या विविध स्तरांतून सुरक्षा उपाययोजनांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.