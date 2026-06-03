बजाज नगर में कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई चोरी का खुलासा, सात आरोपी गिरफ्तार; 3.15 लाख रुपये का माल बरामद

नागपुर टुडे : नागपुर पुलिस को चोरी के एक मामले में बड़ी सफलता मिली है। बजाजनगर पुलिस ने निर्माणाधीन होटल साइट से एल्युमिनियम पाइप और अन्य सामान चोरी करने वाले सात आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल, वाहन और मोबाइल फोन सहित कुल 3 लाख 15 हजार रुपये का मुद्देमाल बरामद किया है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला लक्ष्मीनगर स्थित अशोका होटल की नई शाखा के निर्माण कार्य से जुड़ा है। 19 मई को निर्माणाधीन होटल परिसर से करीब 29 हजार रुपये मूल्य के 40 एल्युमिनियम पाइप चोरी हो गए थे। घटना की शिकायत मिलने के बाद बजाजनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

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जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने सात संदिग्धों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ओम येडे, शेख इमरान शेख करीम, रिंकू रघुवंशी, निहाल महैस्कर, पवन जाटव, चंदन कालीमाती और सोहन उर्फ बबलू साहू के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए एल्युमिनियम पाइप, वारदात में इस्तेमाल किए गए दो वाहन तथा चार मोबाइल फोन सहित कुल 3.15 लाख रुपये का माल बरामद किया है।

बजाजनगर पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं आरोपी अन्य चोरी की घटनाओं में भी शामिल तो नहीं रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले को सुलझाने में सफलता मिली है। आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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