क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर ₹17.32 लाख की ठगी

नागपुर क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल से आरोपी को किया गिरफ्तार

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नागपुर: नागपुर क्राइम ब्रांच की यूनिट-3 ने क्रिप्टोकरेंसी में सस्ते निवेश का झांसा देकर ₹17.32 लाख से अधिक की ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में पश्चिम बंगाल के आसनसोल निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अदालत ने आरोपी को 13 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस पूरे साइबर ठगी नेटवर्क की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, मामला तहसील थाना क्षेत्र का है। टिमकी निवासी रोहित जाघरे को अक्टूबर 2025 में USDT (टेदर) और अन्य क्रिप्टोकरेंसी बाजार भाव से कम कीमत पर उपलब्ध कराने का लालच दिया गया। शुरुआत में लेनदेन एक परिचित के माध्यम से हुआ, लेकिन बाद में आरोपी ने पीड़ित से सीधे अपने बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए।

Gold Rate July 10 ,2026 - Time 10.30Hrs Gold 24 KT ₹ 1 44,400 /- Gold 22 KT ₹ 1,34,000 /- Silver/Kg ₹ 2,25,100/- Platinum ₹ 88,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

पीड़ित ने आरोपी के बताए खाते में ₹17,32,612 जमा कर दिए, लेकिन न तो उसे क्रिप्टोकरेंसी मिली और न ही उसकी रकम वापस की गई। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत मिलने पर अपराध शाखा यूनिट-3 ने समानांतर जांच शुरू की। तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी पोलाब पार्थ सरकार, निवासी आसनसोल (पश्चिम बंगाल), का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया और नागपुर लाया।

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अदालत ने आरोपी को 13 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों और पूरे साइबर ठगी नेटवर्क की भूमिका की जांच कर रही है।

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