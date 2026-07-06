Published On : Mon, Jul 6th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर में अवैध साहूकारी का खेल बेनकाब, 3 लाख के बदले वसूले 15 लाख; धमकियों से दहशत में था परिवार

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नागपुर: शहर के सक्करदरा थाना क्षेत्र में अवैध साहूकारी और जबरन वसूली का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन लाख रुपये के कर्ज के बदले पीड़ित से करीब 15 लाख रुपये वसूले गए। इतना ही नहीं, अतिरिक्त रकम की मांग को लेकर कथित तौर पर गुंडों के जरिए पीड़ित और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता मोहित मिलिंद पारधी ने मार्च 2025 में कमलेश गणपतराव हनोते से 48 लाख रुपये में एक भूखंड खरीदने का सौदा किया था और 30 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया था। आरोप है कि तय समय पर रजिस्ट्री नहीं होने पर जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी, तो उन्हें कथित तौर पर अनिता पूरनलाल भारद्वाज के माध्यम से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने के लिए मजबूर किया गया।

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शिकायत के मुताबिक, पहले एक लाख रुपये का कर्ज लिया गया, जिसे समय पर चुका दिया गया। इसके बाद जुलाई 2025 में तीन लाख रुपये का कर्ज लिया गया। आरोप है कि भुगतान में देरी होते ही आरोपियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया और लगातार धमकियां देने लगे।

पीड़ित का दावा है कि डर और दबाव के माहौल में उससे तीन लाख रुपये के बदले कुल 15 लाख रुपये वसूल लिए गए। इसके बावजूद अतिरिक्त रकम की मांग जारी रही। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों के कथित उत्पीड़न से परेशान होकर उसने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन एक सामाजिक संस्था (NGO) के स्वयंसेवक की मदद से उसकी जान बच गई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

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पीड़ित की शिकायत पर सक्करदरा पुलिस ने कमलेश गणपतराव हनोते और अनिता पूरनलाल भारद्वाज के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस अब अवैध साहूकारी, जबरन वसूली और धमकी के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस कथित रैकेट में अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं।

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