एमआईडीसी पुलिस ने गांजा, शराब और चोरी का माल जब्त किया; २४ घंटे में १.३८ लाख का मुद्देमाल, ५ आरोपी गिरफ्तार

नागपुर: एमआईडीसी पुलिस ने अवघ्या २४ तासांत तीन गुन्ह्यांचा भंडाफोड केला, गांजा, दारू, वाहनें आणि चोरीचा माल असा एकूण ₹1,38,440 किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आणि पाच आरोपींना अटक केली.
पहली कार्रवाई में सेनापती नगर, दिघोरी निवासी रोमंच रविंद्र रंगारी (20) से चोरी का एलईडी टीवी (₹15,000) और हिरो होंडा सीडी-100 डीलक्स मोटरसाइकिल (₹30,000) जब्त हुई।
दूसरी कार्रवाई अनंत चतुर्दशी पर घोषित ड्राय डे के दौरान हुई, जब भिम नगर के पास से अमोल मोतीराम इंगोले (32) को पकड़ा गया। उसके पास से ५९७ सीलबंद देशी-विदेशी शराब की बोतलें और एक्टिवा स्कूटर (MH-40 BU-1597) बरामद हुए, जिनकी कीमत ₹93,440 आंकी गई।
तीसरे मामले में वैशाली नगर, हिंगणा रोड निवासी कुख्यात व हद्दपार आरोपी निलेश उर्फ ‘क्लोमेक्स’ भिमराव मांडसकर (29) को दो साथियों सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार उसकी गिरफ्तारी के साथ गांजा का मुद्दा भी उघडकीस आणला, ज्यामुळे एकूण जप्त मालाची किंमत ₹1.38 लाख झाली.
ही कारवाई डीसीपी (जोन-1) सिंगा रेड्डी ऋषिकेश रेड्डी व एसीपी (एमआईडीसी) सतीश गुक यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गोकुळ महाजन यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली. तपास पथकात संजय बनसोड, ओमप्रकाश भारतीय, धर्मेंद्र यादव, आशीष पौनिकर, विकांत देशमुख व वशिष्ठ इंगळे यांचा समावेश होता.
पोलिसांनी सांगितले की तपास सुरू असून आरोपींच्या इतर गुन्हेगारी संबंधांचा शोध घेतला जात आहे।