पाकिस्तानातील गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये भीषण रक्तपात; शिया समाजावर गोळीबारात ३८ जणांचा मृत्यू

इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या ताब्यातील गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार उसळला असून शिया समाजावर झालेल्या गोळीबारात किमान ३८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेत अनेक जण जखमी झाले असून संपूर्ण भागात भीती आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १ मार्च रोजी स्कार्दू शहरात मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत होते. या आंदोलनात बाल्टी शिया समाजातील हजारो लोक सहभागी झाले होते. सुरुवातीला हे आंदोलन शांततेत सुरू होते. मात्र नंतर परिस्थिती अचानक चिघळली आणि सुरक्षा दलांनी कारवाई केल्यानंतर तणाव वाढला.
जमावाला पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलांकडून गोळीबार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या गोळीबारात बाल्टी शिया समाजातील अनेक जण जखमी झाले, तर किमान ३८ जणांचा मृत्यू झाला. सुरुवातीला मृतांची संख्या कमी असल्याचे सांगण्यात आले होते; मात्र जखमींपैकी अनेक जण उपचारादरम्यान दगावल्यामुळे मृतांचा आकडा वाढला.
या घटनेची माहिती पसरताच संपूर्ण प्रदेशात संतापाची लाट उसळली. संतप्त जमावाने अनेक ठिकाणी सरकारी इमारती आणि लष्करी ठिकाणांवर हल्ले केले. काही ठिकाणी तोडफोड करण्यात आली, तर काही ठिकाणी जाळपोळीच्या घटनाही घडल्या. त्यामुळे स्कार्दू आणि आसपासच्या भागात परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण झाली आहे.
दरम्यान, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासनाने काही भागांमध्ये संचारबंदी लागू केली आहे. तसेच सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रदेशात दीर्घकाळापासून सुरू असलेला असंतोष आणि राजकीय तणाव पुन्हा एकदा उघड झाला आहे.