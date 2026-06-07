Published On : Sun, Jun 7th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

LPG सिलिंडर ₹29 ने महागला; नागपुरात नवा दर ₹993.50

Watch Live News
Advertisement

नागपूर : सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईचा आणखी एक झटका बसला आहे. घरगुती वापराच्या 14.2 किलो एलपीजी (LPG) गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत ₹29 ची वाढ करण्यात आली असून नवीन दर तत्काळ लागू झाले आहेत. गेल्या तीन महिन्यांतील ही दुसरी दरवाढ आहे.

नवीन दरांनुसार नागपुरात घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत सुमारे ₹993.50 इतकी झाली आहे. यापूर्वी हा सिलिंडर ₹964.50 ला उपलब्ध होता. त्यामुळे एका सिलिंडरमागे ग्राहकांना आता ₹29 अधिक मोजावे लागणार आहेत.

याआधी मार्च महिन्यातही घरगुती एलपीजीच्या दरात ₹60 ची वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे अवघ्या तीन महिन्यांत सिलिंडरच्या किंमतीत जवळपास ₹90 ची वाढ झाली आहे. या सततच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांच्या मासिक खर्चात आणखी भर पडणार आहे.

Gold Rate
June 06 2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 152,600 /-
Gold 22 KT ₹ 1,41,600 /-
Silver/Kg ₹ 2,46,200/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

घरगुती स्वयंपाकासाठी एलपीजीवर अवलंबून असलेल्या लाखो कुटुंबांना या वाढीचा थेट फटका बसणार असून, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ऊर्जा दरांमधील चढ-उतार आणि वाढलेला आयात खर्च यामुळे एलपीजीच्या किंमतींवर परिणाम होत आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर एलपीजीची आयात करत असल्याने जागतिक बाजारातील बदलांचा थेट परिणाम देशांतर्गत दरांवर होत आहे.

नवीन दर लागू झाल्यानंतर नागपूरसह राज्यभरातील ग्राहकांना गॅस सिलिंडरसाठी अधिक खर्च करावा लागणार असून, घरगुती बजेटवरील ताण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

Advertisement
Watch LIVE TV
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges