दोपहर में तेंदुआ दिखा, पारडी में दहशत

नागपुर -पारडी इलाके के शारदा नगर में मंगलवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रकाश हाईस्कूल से सटी करीब छह वर्षों से बंद पड़ी लोहा फैक्टरी के सुनसान परिसर में तेंदुआ देखे जाने की खबर फैली। दोपहर करीब 12.30 बजे परिसर में काम कर रहे कुछ मजदूरों की नजर अचानक तेंदुए पर पड़ी। पल भर में अफरा-तफरी मच गई। मजदूरों ने जान बचाकर बाहर भागते हुए फैक्टरी मालिक को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग को अलर्ट किया गया।

सूचना मिलते ही वन विभाग के राउंड ऑफिसर जीवन पवार के नेतृत्व में 4–5 कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक शाम ढल चुकी थी और परिसर में घना अंधेरा छा गया। अंधेरे और झाड़ियों के कारण तत्काल रेस्क्यू या सर्च अभियान शुरू नहीं किया जा सका, जिससे इलाके में दहशत और बढ़ गई।

जंगल में तब्दील हुआ फैक्टरी परिसर

स्थानीय लोगों के अनुसार, लंबे समय से बंद पड़ी इस लोहा फैक्टरी का विशाल परिसर अब झाड़ियों और पेड़-पौधों से घिरकर छोटे जंगल में तब्दील हो चुका है। ऐसे में तेंदुए जैसे शिकारी जानवर का यहां छिपना बेहद आसान हो गया है। यही वजह है कि तेंदुए की मौजूदगी की आशंका को हल्के में नहीं लिया जा रहा।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने बढ़ाई चिंता

इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार तड़के करीब 3.35 बजे देशपांडे ले-आउट में एक घर की दीवार पर तेंदुआ चलते हुए नजर आया था। जैन नामक व्यक्ति के घर के पास का यह वीडियो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे लोगों की चिंता और डर दोनों बढ़ गए हैं।

पहले भी हो चुके हैं हमले

गौरतलब है कि पारडी और आसपास के क्षेत्रों में इससे पहले भी तेंदुए के हमले हो चुके हैं। इन्हीं घटनाओं को याद कर स्थानीय नागरिकों में भय का माहौल है। तेंदुए की खबर फैलते ही लोग घरों में सिमट गए, बच्चों को बाहर निकलने से सख्त मना कर दिया गया और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया।

रेस्क्यू टीम देर से पहुंचने पर उठे सवाल

सूत्रों के मुताबिक, वन विभाग के पास फिलहाल केवल दो रेस्क्यू टीमें हैं, जो मंगलवार को कलमेश्वर और रामटेक इलाके में व्यस्त थीं। इसी कारण पारडी में रेस्क्यू टीम देर शाम पहुंच सकी। अंधेरा होने से मंगलवार को सर्च अभियान स्थगित करना पड़ा।

वन विभाग की डीएफओ सुनीता व्यास के मार्गदर्शन में बुधवार को बंद लोहा फैक्टरी परिसर में सघन सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। विभाग का कहना है कि एक स्थान पर ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही दूसरी जगह टीम भेजी जा सकती है।

नागरिकों से सतर्क रहने की अपील

वन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि तेंदुआ देखे गए इलाके में अनावश्यक आवाजाही न करें, भीड़ जमा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना वन विभाग या पुलिस को दें। प्रशासन ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और सहयोग करने का आग्रह किया है, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।

पारडी में फिलहाल खौफ का माहौल है और हर नजर बुधवार को होने वाले सर्च ऑपरेशन पर टिकी हुई है।

