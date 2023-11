Kanhan – Emergency Shutdown Affects Lakadganj, Satranjipura, and Nehru Nagar Zones for Repair of 1300 mm Feeder Line

Nagpur: An emergency shutdown is underway in Lakadganj, Satranjipura, and Nehru Nagar zones due to leakages spotted at Jagnade square and Prajapati square on Kanhan 1300*900 feeder. The repair work is in progress, leading to the suspension of water supply in the mentioned zones until the repair is complete.

During this period, the following areas will experience a disruption in water supply:

Advertisement

Lakadganj Zone –

Bharatwadi ESR: Deshpande lay- out, Adarsh nagar slum,Hiwri kota,Shailesh Nagar,Devi Nagar,Kamakshi Nagar, Sadashiv Nagar, Wathoda Basti, Ghar sansar Society, Salasar Vihar Colony,New Suraj Nagar,Sangharsh Nagar

Kalamna ESR: Punjaramwadi,Vairagadewadi, Bazar Square, Gopal Nagar, Sanjay Nagar,Sakharkar Wadi,Chikhali Basti,NIT Quarters,Chikhali Lay-out Industrial Area,Kumbharpura,Khapre Mohalla,Nagraj Square.

Subhan Nagar ESR: Sai Nagar, Netaji Nagar, Mhada Colony, Viajay Nagar,Nivruti nagar, Bharat Nagar,Lakshmi Nagar,Gulmohar Nagar,Bhagat nagar,Mahadeo Nagar,Bharatwada,Durga Nagar.Gujrati Colony,Chandra Nagar, Juni Pardi,HB Town,Abha Colony, Shkshak Colony,Om Nagar,Talamale Nagar.

Minimata ESR: Minimata Nagar, Janki Nagar, Panch Zopda, Jalaram Nagar, Surya Nagar, SRA Scheme, Janta Colony, Chikhali LayOut Industrial Area.

Bhandewadi ESR: Pawanshakti Nagar, Abbumiya Nagar, Tulsi Nagar, Antuji Nagar, Mehar Nagar, Sahil Nagar, Sarju Town Kahandwani Town, Vaishnodevi Nagar,Shrawan Nagar, Mahaesh Nagar, Suraj Nagar

Lakadganj ESR 1: Juni Mangalwari, Bhuzade mohalla, chinchghare mohalla,sweeper colony, Mataghare mohalla, Mattipura, Hattinala, Garoba maidan,Dighorikar sq., Kapse sq, Dhawade mohalla, Mate Sq., Chapru nagar, Harihar nagar,Jagjivanram Nagar, Juna Bagadganj, Bajrang Nagar, Gujar Nagar, Kumbhartoli

Lakadganj ESR 2: Satranjipura, Gangajamuna, Rampeth, Buddhapura,Kumbharpura, Lakadganj layout, AVG layout, Satnami nagar, Shahu mohalla, Bhagwati nagar, Small factory area, Bhaurao nagar, Dhanaganj sweeper colony Sudarshan nagar, Chapru nagar square

Babulban ESR: Hiwri nagar, Padole nagar, Panther nagar, Padole nagar slum, Hiwri nagar slum, Shastri nagar slum, Babulban, shivaji society, EWS colony, MIG, LIGcolony, Shastri nagar, Dutta nagar, Kumbhartoli, Wardhaman nagar, East wardhaman nagar, Transport nagar

Pardi 1 ESR: Mahajan pura, Khatik pura, Koshti pura, Deep nagar, Shende nagar, Ambe nagar, Vinoba bhave nagar, BH Durga nagar, Gond mohalla, Udiya mohalla, Gajanan mandir parisar, Hanuman nagar, Thawkar wadi, Sadguru nagar, Rani sati society

Pardi 2 ESR: Ashok nagar, Morkar wadi, Subhash maidan, Tal pura, Sharda chowk, Gangabagh, Datta chowk, Bhavani nagar, Ghatate nagar, Ram mandir parisar, Shiv nagar, Abha nagar, Navin nagar, Shyam nagar, Durga nagar, Shiv shakti nagar, Bharatwada, Punapur basti, Bholeshwar society, Renuka nagar

Satranjipura Zone –

Shanti Nagar ESR: Mahesh nagar, Sai nagar, Kawda peth, Ramsumer nagar, Maskey layout, Marwadi chowk, Hanuman nagar, Tandapeth society, Tulsi nagar, Mudliyar layout, Bangde plot, Jagruti nagar, Lal nagar, Bharti baba samadhi, Telipura, Gondhpura, 40 toilet, RPF quarter, Jai bhim chowk, Kudbi colony, Pach deval kashab colony

Wanjri/Vinoba Bhave Nagar ESR: Vinobhave nagar, Nagsenvan, Rajiv gandhi nagar, Santosh nagar, Vandevi nagar, Gulshan nagar, Vaishnodevi, Chintamani nagar, Tukaram nagar, Om Sai nagar, Old Kamptee road, Swami vivek anand nagar, Bhawani nagar, Kundan lal gupta nagar, Chattis gadi area, HB nagar, Bele nagar, Vaibhav laxmi nagar

Kalamna NIT: Chitrashala nagar, Annapurna nagar, Mahalaxmi nagar, Adarsh nagar, Kalimata nagar, Datta nagar, Tulsi nagar, Balaji nagar, Nagraj nagar, New ganesh nagar, Narmada nagar, Kalamna wasti, Labhlaxmi nagar, Vajpayee nagar

Nehru Nagar Zone -Nandanvan ESR (Old): Nandanvan Slum KDK college, Rajendra nagar, Nandanvan Slum Jagnade sq., Nandanvan Layout, Kirti nagar, Nandanvan colony, Kawelu qtr, LIG, MIG, Hasanbagh, Vyankatesh Nagar

Nandanvan prop ESR-1: Dhanvantri Nagar, Pawansut nagar, Chitnis nagar, Adarsh nagar, Ishwar nagar, Kamgar nagar, Prabhu nagar, Ramna maruti nagar, Ratan nagar, Gadge baba nagar, Mitra Vihar nagar, Gurudev Nagar, Kabir Nagar, Bapu Nagar, Kabir nagar, Bhande plot, Mire Layout, Harpur nagar, Prem nagar, Santoshi mata nagar, Shyambagh, EPFO office, Thakur plot, Sindhiban, Auliya nagar, Tajbag Slum

Nandanvan prop ESR-2 (Rajiv Gandhi): Vijay Pandit Nagar, Sahakarnagar, Diamond Nagar, Mitravihar nagar, Bahubali nagar, Bhagyashree nagar, Shakti Mata Nagar, Shesh Nagar, Shivankar nagar, Murlinadan nagar, Gopal Krishna, Sarswati nagar, Santaji nagar, Shri Krishna Nagar, Inderadevi Town, Vidya nagar, Swaraj vihar, Sankalp nagar, Shesh nagar Zopadpati, Shri Nagar, Darshan Colony, Venkatesh nagar, Sadbhavana nagar, Vrudavan nagar

Tajbagh ESR: Telephone Nagar, Beldar Nagar, Kirti Nagar, St.Tukdoji nagar, Rahul Nagar, Smruti Nagar, Vaibhav Nagar, Sarvashri Nagar, Om kashinath Nagar, Mahananda Nagar, Pragati colony, Sai Nagar, Yogeshwar Nagar, Birsa nagar, Adivasi society, Jijamata nagar, Old Dighori, Ramkrishna nagar, Senapati Nagar, Radheshwar nagar

Kharbi ESR: Senapati Nagar, Yogeshwar Nagar, Aradhana Nagar, Snehal Nagar, Choudhary Layout, Saibaba Nagar, Chaitaneshwar Nagar, Radha Krishna Nagar, Anmol Nagar, Latamageshkar Nagar, Lokkalyan Nagar , Anmol Nagar, Sharda Nagar,Tejaswini Nagar, Gajanan Nagar,Tejaswini Nagar, Gajanan Nagar

During this period, there will be no water supply in these affected areas, and water tanker service will also be temporarily unavailable. This may cause the residents in the affected areas and we appreciate your understanding as we work to improve our

infrastructure.

For more information about water supply consumers can contact NMC-OCW Helpline No 1800 266 9899.

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement