Interruption in Water Supply Due to Breach in CofferDam at Kanhan River

Nagpur: Amidst the annual post-monsoon preparations at the Kanhan River, the temporary cofferdam constructed to direct water towards the Kanhan Water Treatment Plant encountered an unexpected challenge this year. Ongoing heavy rainfall in the upstream regions has significantly escalated the river’s water flow, leading to the breach of the cofferdam. Consequently, there has been a notable reduction in water availability at the intake wells.

To rectify this situation, once the rainfall subsides, it will be imperative to reconstruct the cofferdam. This action aims to restore the normal diversion of river flow towards the intake well and ensure an optimal water supply.

However, until the cofferdam is rebuilt and the situation returns to normal, it is expected that the Kanhan Water Treatment Plant will operate at a reduced capacity. Consequently, the areas supplied through the Kanhan feeder mains, including North Nagpur, East, and the Southern parts of Nagpur, may experience a temporary decrease in water supply.

The water supply in the following areas will be affected:

Bharatwadi ESR – Deshpande lay- out, Adarsh nagar slum,Hiwri kota,Shailesh Nagar,Devi Nagar,Kamakshi Nagar, Sadashiv Nagar, Wathoda Basti, Ghar sansar Society, Salasar Vihar Colony,New Suraj Nagar,Sangharsh Nagar

Kalamna ESR – Punjab Ramwadi,Vairagadewadi, Bazar Square, Gopal Nagar, Sanjay Nagar,Sakharkar Wadi,Chikhali Basti,NIT Quarters,Chikhali Lay-out Industrial Area,Kumbharpura,Khapre Mohalla,Nagraj Square

Subhan Nagar ESR – Sai Nagar, Netaji Nagar, Mhada Colony, Viajay Nagar,Nivruti nagar, Bharat Nagar,Lakshmi Nagar,Gulmohar Nagar,Bhagat nagar,Mahadeo Nagar,Bharatwada,Durga Nagar.Gujrati Colony,Chandra Nagar, Juni Pardi,HB Town,Abha Colony, Shikshak Colony,Om Nagar,Talamale Nagar.

Minimata ESR – Minimata Nagar, Janki Nagar,Panch Zopda,Jalaram Nagar,Surya Nagar, SRA Scheme,Janta Colony,Chikhali LayOut Industrial Area.

Bhandewadi ESR – Pawanshakti Nagar, Abbumiya Nagar,Tulsi Nagar, Antuji Nagar,Mehar Nagar, Sahil Nagar, Sarju Town Kahandwani Town, Vaishnodevi Nagar,Shrawan Nagar, Mahaesh Nagar,Suraj Nagar

Lakadganj ESR 1 – Juni Mangalwari, Bhuzade mohalla, chinchghar mohalla, sweeper colony, Mataghare mohalla, Mattipura, Hattinala, Garoba maidan, Dighorikar sq. Kapse sq, Dhawade mohalla, Mate Sq., Chapru nagar, Harihar nagar, Jagjivanram Nagar, Juna Bagadganj, Bajrang Nagar, Gujar Nagar, Kumartuli

Lakadganj ESR 2 – Satranjipura, Gangajamuna, Rampeth, Buddhapura, Kumbharpura, Lakadganj layout, AVG layout, Satnami nagar, Shahu mohalla, Bhagwati nagar, Small factory area, Bhaurao nagar, Dhanaganj sweeper colony, Sudarshan nagar, Chapru nagar square.

Babulban ESR – Hiwri nagar, Padole nagar, Panther nagar, Padole nagar slum, Hiwri nagar slum, Shastri nagar slum, Babulban, shivaji society, EWS colony, MIG, LIG colony, Shastri nagar, Dutta nagar, Kumartuli, Wardhaman nagar, East wardhaman nagar, Transport nagar

Pardi 1 ESR – Mahajan pura, Khatik pura, Koshti pura, Deep nagar, Shende nagar, Ambe nagar, Vinoba bhave nagar, BH Durga nagar, Gond mohalla, Udiya mohalla, Gajanan mandir parisar, Hanuman nagar, Thawkar wadi, Sadguru nagar, Rani sati society

Pardi 2 ESR – Ashok nagar, Morkar wadi, Subhash maidan, Tal pura, Sharda chowk, Gangabagh, Datta chowk, Bhavani nagar, Ghatate nagar, Ram mandir parisar, Shiv nagar, Abha nagar, Navin nagar, Shyam nagar, Durga nagar, Shiv shakti nagar, Bharatwada, Punapur basti, Bholeshwar society, Renuka nagar

Shanti Nagar ESR – Mahesh nagar, Sai nagar, Kawda peth, Ramsumer nagar, Maskey layout, Marwadi chowk, Hanuman nagar, Tandapeth society, Tulsi nagar, Mudliyar layout, Bangde plot, Jagruti nagar, Lal nagar, Bharti baba samadhi, Telipura, Gondhpura, 40 toilet, RPF quarter, Jai bhim chowk, Kudbi colony, Pach deval kashab colony

Wanjri/Vinoba Bhave Nagar ESR – Vinobhave nagar, Nagsenvan, Rajiv gandhi nagar, Santosh nagar, Vandevi nagar, Gulshan nagar, Vaishnodevi, Chintamani nagar, Tukaram nagar, Om Sai nagar, Old Kamptee road, Swami vivek anand nagar, Bhawani nagar, Kundan lal gupta nagar, Chattis gadi area, HB nagar, Bele nagar, Vaibhav laxmi nagar

Kalamna NIT – Chitrashala nagar, Annapurna nagar, Mahalaxmi nagar, Adarsh nagar, Kalimata nagar, Datta nagar, Tulsi nagar, Balaji nagar, Nagraj nagar, New ganesh nagar, Narmada nagar, Kalamna wasti, Labhlaxmi nagar, Vajpayee nagar

Nandanvan ESR (Old) – Nandanvan Slum KDK college, Rajendra nagar, Nandanvan Slum Jagnade sq., Nandanvan Layout, Kirti nagar, Nandanvan colony, Kawelu qtr, LIG, MIG, Hasanbagh, Vyankatesh Nagar

Nandanvan prop ESR-1 – Dhanvantri Nagar, Pawansut nagar,Chitnis nagar,Adarsh nagar, Ishwar nagar,Kamgar nagar,Prabhu nagar,Ramna maruti nagar,Ratan nagar, Gadge baba nagar,Mitra vihar nagar, Gurudev Nagar, Kabir Nagar, Bapu Nagar,Kabir nagar, Bhande plot,Mire Layout, Harpur nagar,Prem nagar,,Santoshi mata nagar,Shyambagh, EPFO office,Thakur plot, Sindhiban,Auliya nagar,Tajbag Slum

Nandanvan prop ESR-2 (Rajiv Gandhi) – Vijay Pandit Nagar, Sahakarnagar,Diamond Nagar, mitravihar nagar, Bahubali nagar, Bhagyashree nagar, Shakti Mata Nagar, Shesh Nagar, Shivankar nagar, ,Murlinadan nagar, Gopal Krishna ,Sarswati nagar, Santaji nagar, Shri Krishna Nagar, Nagar,Indradevi Town,Vidya nagar, Swaraj vihar ,Sankalp nagar,Shesh nagar Zopadpati, Shri Nagar, Darshan Colony,Venkatesh nagar,Sadbhavana nagar, Vrudavan nagar

Taj Bagh ESR – Telephone Nagar, Beldar Nagar, Kirti Nagar, St.Tukdoji nagar, Rahul Nagar, Smruti Nagar, Vaibhav Nagar, Sarvashri Nagar, Om kashinath Nagar, Mahananda Nagar, Pragati colony, Sai Nagar, Yogeshwar Nagar, Birsa nagar, Adivasi society, Jijamata nagar, Old Dighori , Ramkrishna nagar, Senapati Nagar, Radheshwar nagar

Kharbi ESR – Senapati Nagar, yogeshwar Nagar, Aradhana Nagar,Snehal Nagar,Choudhary Layout,Saibaba Nagar, Chaitaneshwar Nagar, Radha Krishna Nagar, Anmol Nagar, Latamageshkar Nagar,Lokkalyan Nagar , Anmol Nagar, Sharda Nagar,Tejaswini Nagar , Gajanan Nagar.,Tejaswini Nagar , Gajanan Nagar

Mahendra Nagar, Khante Nagar, Habib Nagar, Farooque Nagar, Nai Basti, Devi Nagar, Adarsh nagr, Adiwasi Nagar, sujata nagar, panchkuva, baba buddha nagar , vaishali nagar, baba buddha ji nagar, panchsheel nagar, hanuman society, binaki layout, vir chakra society, Mehandi Bagh, Anand nagar, garib nawaz nagar, shiv shakti nagar, yeshodhara nagar,pawan nagar, sangharsh nagar,pandey basti, mehboob pura, yogi arvind nagar, sarorabagh, hamid nagar sanjeevni Qtr.,sangam nagar, pravesh nagar,sanjay gandhi nagar, indira mata nagar, ekta colony,yadav nagar,gond mohalla, aadiwasi nagar, dhammadeep nagar, panchwati, bande nawaz nagar, sudam nagar,Teka Siddhhth Nagar, Vaishali nagar, Binaki Housing Board, LIG, Ambedkar Garden, BalabhauPeth, Ashok Nagar, Budhha nagar, nayi basti, Guru nanak pura, Taj nagar, Ramai nagar, Ashi nagar, Sanyal Nagar, kamptee Road,Uppalwadi, Chappal karkhana, pili nadi,bante anand kaushalya nagar, ramai nagar,uppalwadi industrial area, ganesh park area, pahune layout, dhammanand nagar, wanjra industrial area,model town, chowks colony, laghu vetan colony, ambedkar colony. Maya nagr, Dhammadeep nagar, panchwati nagar, Dayal society,Dayanad nagar,sindhu society,Gurunanak nagar,BABA Hardasam ashram road,Bank colony,Vasanshah Sq.,Sangeet Building,Main bazar Rd,Hemu colony,Kamal Ful sq.,Juna Jaripatka,Mahaveer nagar,nankani line,Mahatma fule nagar,Friends colony,Mahesh patang galli,Impress mill sq.,Bezonbagh B layout,sindhu baludhyan,Varpakhad,Mukund society,Janta Hosp. area,Nazul Layout,Tin Chal,Lumbini nagar,Sindhu society,Kunger colony, Khadan Layout

Nagraj Nagar (NE of Kalamna),Kalamna Village,South of Lashkaribagh (Calcutta Rly.Line),Lashkaribagh-1,Kuraidpura,Kostipura,Koratkarpet,Bhoslewadi, Saw mill Area, Navanakasha, Sonartoli,Binaki Tekada,Joshipura, Indragandhi nagar, pola maiden.,Bora kabrastan, Bora compound, patrabebadi,Janta Nagar( Jamdarwadi),Kundanlal Gupta Nagar,Bokade Mohalla,Binaki, New Mangalwari,Naikwadi, Lendi Talao,Dhwar Mohalla,Ram Nagar, Sambajikasar, Sartaj Hope,Bharat Gas Line, Ummatewadi, Ladpura, Tandapeth,Nandagiri road, Thakargaram, Chandrabhaga Nagar,Darvekar Dangal,Bairagipura,Sweeper colony,Vinker colony, Khairpur, Panchpaoli, Kumbarpura, Barsingar,Gondpura, Bangla Desh,Pratibha School,Pahad Mohalla, Vittu Mahajan galli, Zade chowk,Gondpura,Prem Nagar, Sudershan colony,Prem Nagar, narayanpet, Kadvethkar Mohalla,Bahuli Vihir,Gujri Lalganj,Tellipura peuta, Matepura, Dalaalpura, barepura, Barsenagar

OCW and NMC remain committed to providing quality water services to the citizens of Nagpur. For more information about water supply consumers can contact NMC-OCW Helpline No 1800 266 9899.

