व्हर्च्युअल गॅलक्सी इन्फोटेक’च्या वतीने आयपीओकरिता एनएसई इमर्जकडून इन-प्रिन्सिपल अप्रूव्हल; जगभर कामकाज विस्तारासाठी सज्ज

28 मार्च 2025: बीएफएसआय क्षेत्रात काम करणाऱ्या आघाडीच्या हायब्रिड SaaS आणि एंटरप्राइझ सॉफ्टवेअर कंपन्यांपैकी एक असलेल्या व्हर्च्युअल गॅलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेडने आज जाहीर केले की, त्यांना एनएसई इमर्जकडून आयपीओसाठी तत्वतः मंजुरी मिळाली आहे. कंपनीने ऑक्टोबर 2024 मध्ये एनएसई इमर्जकडे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसचा (डीआरएचपी) मसुदा दाखल केला. अद्ययावत माहितीसह आरएचपी दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत आहे आणि लवकरच ते व्यासपीठावर सूचीबद्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

नागपूर मुख्यालय असलेली ही कंपनी आफ्रिकेला प्राधान्य देणारी बाजारपेठ बनवून आपल्या जागतिक व्यवहारांचा विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे. टांझानिया आणि मालावीमध्ये आपल्या उपस्थितीमुळे, व्हीजीआयएल आफ्रिकन बाजारपेठेत आपले कार्य आणखी मजबूत करण्याची योजना आखत आहे.

कंपनीने जुलै 2024 मध्ये आपली प्री-आयपीओ फंडिंग फेरी यशस्वीरित्या बंद केली आणि महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकदारांकडून ₹21.44 कोटी जमा केले. दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत, 30 सप्टेंबर 2024 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ₹18.91 कोटी रुपयांच्या नफ्यासह (पीएटी) कामकाजामधून ₹71.61 कोटीच्या महसुलासह प्रभावी आर्थिक परिणाम नोंदवले गेले आहेत, तर आर्थिक वर्ष 24 मध्ये ₹61.46 कोटी आणि ₹16.30 कोटीचा नफा (पीएटी) चालू आर्थिक वर्षात मजबूत वाढ दर्शवितो.

नागपूर-मुख्यालय असलेल्या कंपनीच्या आयपीओमध्ये बुक-बिल्डिंग मार्गाद्वारे प्रत्येकी ₹ 10 च्या फेस व्हॅल्यूसह 66,60,000 इक्विटी शेअर्सचे नवीन इश्यू समाविष्ट आहे. स्मार्ट होरायझन कॅपिटल अॅडव्हायझर्स प्रायव्हेट लिमिटेड हा या प्रस्तावासाठी एकमेव बुक रनिंग लीड मॅनेजर असून मशितला सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड हा रजिस्ट्रार आहे.

व्हर्च्युअल गॅलेक्सी इन्फोटेक ही एक SaaS उत्पादन-केंद्रित कंपनी आहे. जी बीएफएसआय, ईआरपी आणि ई-गव्हर्नन्स डोमेनसाठी कोअर बँकिंग सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्स, आयटी सोल्यूशन्स, ईआरपी अंमलबजावणी आणि सानुकूलित सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्स डेव्हलपमेंट आणि आयटी सेवा उपलब्ध करून देण्यात गुंतलेली आहे. कंपनी प्रामुख्याने सॉफ्टवेअर अॅप्लिकेशनच्या विकास, कस्टमायजेशन, स्थापना आणि अंमलबजावणीमध्ये गुंतलेली आहे. तसेच अंमलबजावणीनंतरच्या सर्वसमावेशक समर्थन, देखरेख आणि वितरित उपायांसाठी देखभाल सेवांमध्ये गुंतलेली आहे.

व्हीजीआयएल’च्या ग्राहकांमध्ये व्यावसायिक बँका, राज्य सहकारी बँका, शहरी सहकारी बँका, जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँका, सहकारी संस्था, एनबीएफसी आणि बचत आणि पत सहकारी संस्था (SACCOs) यांचा समावेश आहे.

डीआरएचपीनुसार, व्हीजीआयएल आयपीओच्या एकूण उत्पन्नापैकी ₹ 34.27 कोटी नागपूरमध्ये अतिरिक्त विकास सुविधा उभारण्यासाठी भांडवली खर्चासाठी, कंपनीने घेतलेल्या काही कर्जांची परतफेड/आगाऊ भरणा करण्यासाठी ₹ 3.00 कोटी, डेटा सेंटरमध्ये जीपीयू, सर्व्हर आणि स्टोरेज सिस्टम खरेदी करण्यासाठी ₹ 5.05 कोटी, वाढ, देखभाल आणि विद्यमान उत्पादनांच्या अद्ययावतीकरणाशी संबंधित खर्चासाठी ₹ 18.90 कोटी आणि व्यवसाय विकास आणि विपणन उपक्रमांसाठी ₹ 14.06 कोटी वापरण्याचा विचार करीत आहे. उर्वरित भांडवल सामान्य कॉर्पोरेट हेतूंसाठी वापरले जाईल.

व्हीजीआयएल सॉफ्टवेअर उत्पादनांचा वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ उपलब्ध करून देते. ज्यात ई-बँकर, बँका, संस्था आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (एनबीएफसी) तयार केलेली कोअर बँकिंग प्रणाली, आयबीएस-ईआरपी, वित्त, एचआर, उत्पादन, सेवा, पुरवठा साखळी आणि खरेदी यासह मुख्य व्यवसाय कार्ये एकत्रित करण्यासाठी तयार केलेले एक सर्वसमावेशक ईआरपी सॉफ्टवेअर, ई-एपीएमसी, कृषी उत्पादन बाजार समित्यांच्या (एपीएमसी) विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार केलेले वेब-आधारित अॅप्लिकेशन ई-ऑटोप्सी, विशेषतः पोस्टमॉर्टम विभागांसाठी तयार केलेले वेब-आधारित एंड-टू-एंड सोल्यूशन आणि व्ही-पे, जे सर्व प्रकारच्या डिजिटल पेमेंट व्यवहारांसाठी एक व्यापक व्यासपीठ म्हणून काम करते.

पहिल्या पिढीतील तंत्रज्ञ अविनाश नारायणराव शेंडे आणि सचिन पुरुषोत्तम पांडे यांनी 1997 मध्ये स्थापन केलेली व्हीजीआयएल अखंडित एकात्मिक बँकिंग आणि आर्थिक परिसंस्थेमध्ये सुरक्षित कोअर बँकिंग उपाय उपलब्ध करून देते आहे. तब्बल 26 वर्षांहून अधिक अनुभव आणि सुमारे 329 कर्मचाऱ्यांची समर्पित टीम असलेली ही कंपनी व्यावसायिक बँका, राज्य सहकारी बँका, शहरी सहकारी बँका, जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँका, सहकारी संस्था, एनबीएफसी आणि बचत आणि पत सहकारी संस्था (एसएसीसीओएस) यांना प्रगत सॉफ्टवेअर सेवा पुरवते. सध्या, व्हीजीआयएल भारतातील 15 हून अधिक राज्यांमध्ये ग्राहकांना सेवा पुरवते. तसेच आफ्रिकेतील टांझानिया आणि मालावीसारख्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याची व्याप्ती वाढवली आहे.

For more information, please visit: https://www.vgipl.com/

Disclaimer: VIRTUAL GALAXY INFOTECH LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP with the NSE Emerge. The DRHP is available on the website of BRLM and the website of NSE. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk, and for details relating to the same, please refer to the DRHP, including the section titled “Risk Factors”, beginning on page 33.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in ‘offshore transactions in reliance on Regulation “S* under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

