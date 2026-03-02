हडसचा जलतरण तलाव नव्या स्वरूपात उपलब्ध

नागपूर शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी मागील साठ वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपासून अनेक राज्य व राष्ट्रीय जलतरणपटू घडवणारा लिबरल एज्युकेशन सोसायटीचा ( हडस हायस्कूलचा ), उत्तर अंबाझरी मार्गावरील तरणतलाव नव्या स्वरूपात, आधुनिक सुविधेसह जलतरण प्रेमींसाठी सुसज्ज झालेला आहे.
अतिशय माफक दरामध्ये जलतरणाचे धडे देण्यासाठी सकाळ, दुपार व सायंकाळ अशा तीनही पाळ्यांमध्ये पोहण्यासाठी उपलब्ध असणार आहे.
वेगवेगळ्या वयोगटातील विद्यार्थ्यांसह वयस्क स्त्री- पुरुषांच्या वेगवेगळ्या व संयुक्त बॅचेस येत्या ५ मार्चपासून माफक दरामध्ये मर्यादित जागेसह उपलब्ध आहेत.
असे लिबरल एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव निलेश साठे यांनी सांगितले.
कुठलीही जास्तीची फी न लावता पोहणे शिकविण्यासाठी तज्ञ प्रशिक्षकांची चमू, पोहण्यासाठी स्वच्छ पाणी – आवश्यक साहित्य, सुरक्षित वातावरण तसेच छोट्या मुलांसाठी मिनी तरणतलाव, पार्किंगची सुविधा व माफक दर ही हडसच्या तरणतलावाचे वैशिष्ट्य आहे.
मासिक नाव नोंदणी सह अधिक माहितीसाठी हडस हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय,उत्तर अंबाझरी मार्ग , नागपूर येथे सकाळी ६.३० ते ८.३० या वेळेत किंवा श्री शर्मा सरांना ९३०९८१६३६९ किंवा श्री हेमंत डांगे ९४२३६३५०४६ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.