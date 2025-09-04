गोंदिया: रात में खौफनाक कत्ल का रहस्य गहराया , कैसे सुलझेगी “मर्डर मिस्ट्री”

बाइक गांव में , लाश सड़क पर.. रायपुर- सालाई टोला मार्ग पर देर रात की गई युवक की बेरहमी से हत्या



गोंदिया । गोंदिया तहसील के दवनीवाड़ा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम रायपुर का रहने वाला हसनलाल भंडारी पाचे नामक 37 वर्षीय शख्स रात को घर से बाजार जाने के लिए निकला था लेकिन बाजार तक पहुंचाने के बजाय उसकी कहानी मौत के अंधेरे में समा गई।

इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और गांव के हर जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कौन है हत्यारा ? क्या यह आपसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा है , आधी रात को किसने खेली खून की होली ?

घटना मंगलवार 2 सितंबर के देर रात 11:30 बजे रायपुर- सलाईटोला सुनसान मार्ग पर उस वक्त उजागर हुई जब हसनलाल पाचे का शव खून से लथपथ हालत में बरामद हुआ।

परिजनों के मुताबिक -वह उसी रात , घर से बाजार जाने की बात कहकर निकाला था लेकिन रात गहराते-गहराते उसकी लाश गांव से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर सड़क पर पड़ी मिली।

शरीर पर थे गहरे वार के निशान

पुलिस की शुरुआती जांच में साफ हो गया की हत्या धारदार हथियार से की गई , मृतक के शरीर पर गहरे वार के निशान थे जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वारदात को बेहद निर्शंस तरीके से अंजाम दिया गया।

चौंकाने वाली बात यह रही कि मृतक की मोटरसाइकिल गांव में ही खड़ी मिली , आखिर हसनलाल पैदल उस सुनसान सड़क तक कैसे पहुंचा ? क्या किसी जानकार ने उसे बुलाया था या यह किसी साजिश का हिस्सा था ?

आधी रात का मर्डर , सवालों में उलझी पुलिस जांच

घटना की खबर मिलते ही दवनीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची लाश का स्पॉट पंचनामा किया गया और शव पोस्टमार्टम के लिए जिला केटीएस अस्पताल भेजा गया।

इस मामले में पुलिस ने रायपुर निवासी संजय घरडे की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए अब इस रहस्यमयी हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश पुलिस निरीक्षक वैशाली ढाले और उनकी टीम ने शुरू कर दी है।

बहरहाल इसका जवाब तलाशना पुलिस की जिम्मेदारी है क्योंकि कत्ल के पीछे छुपा है इस कत्ल की असली वजह का राज ?

रवि आर्य