गोंदिया: NNPR कैमरे देंगे ट्रैफिक रूल उल्लंघन के सबूत , पहुंचेगा ई-चालान

पुलिस अधीक्षक के हाथों कमांड एंड कंट्रोल रूम उद्घाटित , 24 घंटे तीसरी आंख की निगरानी


गोंदिया। शहर में यातायात व्यवस्था को और सख्त व आधुनिक बनाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है।
अब गोंदिया की सड़कों पर नज़र रखेगी “तीसरी आंख” यानी एनएनपीआर (नेटवर्क नंबर प्लेट रिकग्निशन) आधुनिक कैमरे , इन हाईटेक कैमरों को शहर के आंबेडकर चौक पर स्थापित किया गया है जहां अक्सर रॉन्ग साइड लोग अपना वाहन काटते हैं और कई बार भयावह हादसे घटित हो जाते हैं इसके अतिरिक्त चौक-चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में शीघ्र ही 16 कैमरे लगाए जायेंगे , मौजूदा वक्त में 37 कैमरे कार्यरत हैं इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग से अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी इस बात की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे ने देते हुए जनता को साफ संदेश दिया है कि अब गोंदिया के सड़कों पर कोई भी ट्रैफिक नियम तोड़ने वाला बच नहीं पाएगा ? चालान सीधा आपके घर पहुंचेगा इसलिए सुरक्षित ड्राइविंग करें , नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें साथ ही दूसरों की जान को भी जोखिम में ना डालें।

क्या है इन कैमरों की खासियत ?

एनएनपीआर कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट को तुरंत स्कैन और रिकॉर्ड कर लेते हैं।
ये कैमरे सीधे मनोहर चौक पर बने ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के कमांड एंड कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं, जहां 24 घंटे सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होती रहेगी।
अगर कोई वाहन चालक बिना हेलमेट , बिना कार सीट बेल्ट , रेड सिग्नल तोड़ तोड़ते , वाहन चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल , ओवर स्पिडिंग व गलत दिशा में गाड़ी चलाते यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो कैमरा उसकी फोटो व वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा।
रिकॉर्ड के आधार पर सीधे वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर ई-चालान भेजा जाएगा।

नहीं बच पाएगा कोई ट्रैफिक रूल ब्रेकर-नागेश भास्कर

गोंदिया ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज नागेश भास्कर का कहना है कि- यह पहल यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने तथा दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए की गई है , अक्सर लोग यह सोचकर नियम तोड़ देते हैं कि यहां ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा नहीं है ? लेकिन अब कैमरे हर वक्त चौकसी करेंगे और सीधे रिकॉर्ड तैयार करेंगे , ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ फोटो आ जाएगी और उस सबूत के आधार पर ऑटोमेटिक ई-चालान उसके मोबाइल ( घर ) पहुंच जाएगा , अब कोई एक्सक्यूज नहीं सीधी कार्रवाई से कोई बच नहीं पाएगा , इससे लोगों में नियम पालन की आदत विकसित होगी।

रवि आर्य

