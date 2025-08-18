गोंदिया: 18 माह से लटके बिल , सब्र टूटा- सरकार के खिलाफ ठेकेदारों ने खोला मोर्चा

गोंदिया । विदर्भ कंत्राटदार संघटना के तत्वाधान में गोंदिया जिला कॉन्ट्रेक्टर्स असोसिएशन की सभा आयोजित की गई सभा का मुख्य मुद्दा महाराष्ट्र शासन द्वारा लंबित बिलों का भुगतान न करना रहा।

आर्थिक स्थिति चरमराई , आत्महत्या तक की नौबत

सरकार ने ठेकेदारों से विभिन्न विकास कार्य कराए, लेकिन पिछले 18 महीनों से भुगतान न मिलने के कारण ठेकेदारों की स्थिति बेहद खराब हो गई है।

ठेकेदारों को बैंकों और साहूकारों से लिए गए ऋण पर ब्याज का भारी बोझ उठाना पड़ रहा है।

बढ़ते कर्ज और मानसिक दबाव से ठेकेदार आत्महत्या तक कर रहे हैं। हाल ही में सांगली के ठेकेदार हर्षल पाटिल ने आत्महत्या कर ली, वहीं वर्धा के जाकिर बाबा ने आत्मदाह का प्रयास किया , आयोजित सभा में इन विषयों पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया गया।

ठेकेदारों का ऐलान , भुगतान नहीं तो काम बंद!

गोंदिया में आयोजित इस सभा में ठेकेदारों ने साफ कहा कि जब तक बिलों का भुगतान नहीं होगा, तब तक आगे कोई काम शुरू नहीं किया जाएगा। जिल्हाधिकारी को ज्ञापन सौंपने व मुख्य अभियंता का घेराव करने का निर्णय लिया गया साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उग्र आंदोलन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सभा में दिवंगत ठेकेदार हर्षल पाटिल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

25- 26 अगस्त को नागपुर में ठेकेदारों का महाआंदोलन

विदर्भ कंत्राटदार संघटना की ओर से यह भी घोषणा की गई कि आगामी 25 और 26 अगस्त को नागपुर में विशाल निषेध मोर्चा और आंदोलन आयोजित किया जाएगा इसमें अधिक से अधिक संख्या में ठेकेदारों से शामिल होने की अपील की गई।

आयोजित सभा को विदर्भ कॉन्ट्रेक्टर्स के अध्यक्ष नितिन डहाके, यवतमाल संघ के प्रवीण उम्बरकर, वर्धा संगठन के किशोर मिटकरी ने संबोधित किया।

गोंदिया संघटना के सचिव विजय अग्रवाल ने प्रस्तावना रखी, संचालन फतेहसिंह चौहान ने किया और आभार शैलेश जायसवाल ने माना।

इस अवसर पर जिले के अनेक प्रमुख ठेकेदार और सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें विजय अग्रवाल, रिंकू प्रमर, उमेश असाटी, सतीश बचवानी, बबला जैन, ललित सिंघानिया, हितेश बिसेन, आनंद ठाकुर, मयंक अग्रवाल, विनोद चांदेवार, तेजेंद्र छाबड़ा, अजय टाह, अजय सेंगर, उमंग अग्रवाल, मिनाल अग्रवाल, तेजस येटरे, प्रतीक अग्रवाल, सतीश जैन, व्यास आदि शामिल थे।

रवि आर्य