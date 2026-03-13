नागपुरातील रवि भवनात गॅस टंचाई; कॅन्टीनमध्ये गॅस संपला, आता इलेक्ट्रिक उपकरणांवरच स्वयंपाक!

नागपूर : उपराजधानी नागपूरमधील महत्त्वाचे शासकीय निवासस्थान मानल्या जाणाऱ्या रवि भवन येथे गॅस टंचाईची गंभीर समस्या समोर आली आहे. मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि मान्यवरांचे तात्पुरते वास्तव्य असलेल्या या ठिकाणच्या कॅन्टीनमध्ये कमर्शियल गॅस सिलेंडर उपलब्ध नसल्याने स्वयंपाकाची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. परिणामी, कॅन्टीन प्रशासनाला जेवण बनवण्यासाठी इलेक्ट्रिक ग्रिल आणि हीटरचा वापर करावा लागत आहे.
व्हीआयपी भागातही गॅसचा तुटवडा-
रवि भवन परिसर हा नागपूर दौऱ्यावर येणाऱ्या मंत्र्यांचे निवासस्थान आणि शासकीय बैठकींचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. अशा व्हीआयपी ठिकाणीच गॅस पुरवठा खंडित झाल्याने प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
तात्पुरता उपाय : इलेक्ट्रिक ग्रिल-
गॅस सिलेंडर वेळेवर न मिळाल्याने कॅन्टीन व्यवस्थापनाने तातडीने काही इलेक्ट्रिक ग्रिल आणून स्वयंपाक सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सिलेंडरचा तुटवडा : कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, नियमित कमर्शियल गॅस मिळत नसल्याने सध्या केवळ दोन अर्धवट सिलेंडरवर काम चालू आहे.
सेवेत उशीर : गॅसवर लवकर तयार होणारे पदार्थ आता इलेक्ट्रिक ग्रिलवर बनवताना दुप्पट वेळ लागत असल्याने जेवण देण्यास विलंब होत आहे.
शहरातील हॉटेल व्यवसायालाही फटका-
गॅस टंचाईचा परिणाम केवळ रवि भवनापुरता मर्यादित नसून नागपूरमधील अनेक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्येही कमर्शियल सिलेंडरची कमतरता जाणवत आहे. काही लहान हॉटेल्स आणि ढाब्यांनी तर पुन्हा लाकडी चुलींचा वापर सुरू केल्याचे दिसत आहे.
पुरवठा सुरळीत न झाल्यास अडचणी वाढणार-
गॅसचा पुरवठा लवकर सुरळीत झाला नाही तर शहरातील सरकारी कार्यालये, रुग्णालये आणि खासगी कॅन्टीनमध्येही अन्नसेवा प्रभावित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने यावर उपाययोजना करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.