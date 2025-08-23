गणेशोत्सव: केवल उत्साह नहीं, बल्कि जागरूकता का उत्सव

‘मंगलमूर्ति मोरया’ के जयघोष के साथ, कुछ ही दिनों में आने वाले गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। गलियों में लगे भव्य पंडाल, आकर्षक रोशनी और मनमोहक झांकियों से हर जगह उत्साह का माहौल है। इस उत्सव को जगमगाहट देने वाली बिजली जितनी आवश्यक है, उसे सुरक्षित तरीके से संभालना उतना ही महत्वपूर्ण है। उत्साह में बिजली की सुरक्षा की अनदेखी करने से एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस साल, अगर गणेश भक्त और मंडल मिलकर बिजली का सुरक्षित उपयोग करें, तो यह उत्सव वास्तव में विघ्नहर्ता के आशीर्वाद से जगमगा उठेगा।

मंडलों के लिए महत्वपूर्ण नियम: सुरक्षा ही पहला सम्मान

गणेशोत्सव के आनंद को दोगुना करने और किसी भी संभावित दुर्घटना को टालने के लिए, गणेश मंडलों को कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है।

अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

मंडल को अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए महावितरण में आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:

नगर निगम या स्थानीय स्व-सरकार संस्थान का पंजीकरण प्रमाण पत्र: यह प्रमाण पत्र आपके मंडल के कानूनी पंजीकरण की पुष्टि करता है।

पुलिस की अनुमति: पंडाल लगाने और बिजली कनेक्शन के लिए पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य है।

बिजली मांग आवेदन और बिजली व्यवस्था रिपोर्ट: महावितरण में अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए विधिवत आवेदन करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि बिजली कनेक्शन सुरक्षित रूप से किया गया है।

सुरक्षा उपाय और सावधानियां:

पर्याप्त दूरी बनाए रखें: पंडाल, रोशनी और झांकियां लगाते समय लो-वोल्टेज और हाई-वोल्टेज बिजली लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। वितरण ट्रांसफार्मर और अन्य बिजली व्यवस्था से पर्याप्त दूरी पर पंडाल लगाएं।

विशेषज्ञों की मदद लें: बिजली कनेक्शन के लिए केवल मान्यता प्राप्त विद्युत ठेकेदारों को नियुक्त करें। सुनिश्चित करें कि वे सभी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करते हैं।

सुरक्षित उपकरणों का उपयोग करें: उचित इन्सुलेशन (Insulation) वाले तारों, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर का उपयोग करें। बिजली की सुरक्षा से कोई समझौता न करें।

आपातकालीन मदद: किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क करने के लिए, अपने क्षेत्र के महावितरण के स्थानीय शाखा अभियंता के मोबाइल नंबर नोट करके रखें।

महावितरण की अपील: घरेलू दर पर बिजली और ऑनलाइन भुगतान

राज्य विद्युत नियामक आयोग ने गणेश मंडलों को बड़ी राहत दी है।

घरेलू दर पर बिजली: मंडलों को अब अस्थायी बिजली कनेक्शन घरेलू उपयोग की दर पर उपलब्ध कराया गया है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ कम होगा।

ऑनलाइन सुरक्षा जमा: अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए गणेश मंडलों को अनुमोदित बिजली भार के अनुसार सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होती है। यदि यह राशि ऑनलाइन जमा की जाती है, तो गणेशोत्सव समाप्त होने पर बिजली बिल की राशि काटकर शेष राशि तुरंत वापस कर दी जाएगी। इससे मंडलों को पैसे वापस पाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महावितरण ने मंडलों से इस राशि का ऑनलाइन भुगतान करने की अपील की है।

गणेश भक्तों को ध्यान रखने योग्य बातें: जागरूकता ही सच्ची भक्ति है

गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए आने वाले हर भक्त को भी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

गीले हाथों से स्पर्श न करें: बारिश के मौसम में या गीले हाथ होने पर किसी भी बिजली के उपकरण या झालरों को न छुएं।

खुले तारों से सावधान रहें: पंडाल या आसपास के क्षेत्र में खुले या लटकते तारों से दूर रहें।

बच्चों का ध्यान रखें: बच्चों को बिजली की रोशनी या किसी भी बिजली के उपकरण के पास न जाने दें। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

गणेशोत्सव केवल खुशी और उत्साह का नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी उत्सव है। यदि मंडल और गणेश भक्त मिलकर बिजली की सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं, तो यह उत्सव वास्तव में निर्विघ्न रूप से मनाया जाएगा। गणपति बाप्पा विघ्नहर्ता हैं, हम सुरक्षा नियमों का पालन करके उनके इस गुण का सम्मान करें। आइए, इस वर्ष के उत्सव में ‘सुरक्षा की बिजली’ का उपयोग करके ‘खुशियों की रोशनी’ फैलाएं!