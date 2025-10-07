Published On : Tue, Oct 7th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूरच्या खरबीत भीषण अपघात;भरधाव बसच्या धडकेत १७ वर्षीय युवतीचा मृत्यू

नागपूर : शहरातील खरबी परिसरात मंगळवारी सकाळी घडलेल्या भीषण अपघातात १७ वर्षीय तरुणीचा जागीच मृत्यू झाला. मृत तरुणीचे नाव भाग्यश्री टेंबरे असे असून ती नागपूर येथील रहिवासी होती.

पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भाग्यश्री आपल्या मोपेडवरून जात असताना मागून येणाऱ्या भरधाव बसने तिच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या धडकेमुळे ती रस्त्यावर फेकली गेली आणि तिच्या डोक्याला तसेच शरीराला गंभीर दुखापत झाली.

घटनेनंतर आसपासच्या नागरिकांनी तातडीने तिला जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीअंती तिला मृत घोषित केले.

या अपघातानंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये भरधाव वाहनचालकांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. स्थानिक रहिवाशांनी पोलिस प्रशासनाकडे वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी कडक करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, पोलिसांनी संबंधित बस आणि चालकाचा शोध सुरू केला असून घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे. अधिकाऱ्यांनी वाहनचालकांना वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आणि सुरक्षित वेगमर्यादेत वाहन चालविण्याचे आवाहन केले आहे.

