Published On : Mon, Jun 8th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर के दिघोरी राऊत नगर में आधी रात कचरे के ढेर में लगी भीषण आग

अग्निशमन विभाग की दो गाड़ियां पहुंचीं मौके पर, बड़ा हादसा टला
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नागपुर: नागपुर के दिघोरी क्षेत्र स्थित राऊत नगर में रविवार देर रात एक बड़े कचरे के ढेर में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के रहवासी इलाकों में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे स्थानीय नागरिकों में भय व्याप्त हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मध्यरात्रि के दौरान कचरे के ढेर से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके कुछ ही देर बाद आग तेजी से फैलने लगी। आग की लपटें आसपास के मकानों की ओर बढ़ने लगीं, जिससे लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी।

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सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग की तीव्रता को देखते हुए विभाग ने अतिरिक्त सहायता के लिए दूसरा फायर टेंडर भी घटनास्थल पर बुलाया। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।

सौभाग्य से इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। स्थानीय नागरिकों ने भी आग बुझाने के कार्य में अग्निशमन विभाग का सहयोग किया। समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से एक बड़ा हादसा टल गया।

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। संबंधित विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

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