दिल्लीतील महत्त्वाच्या ठिकाणांना बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या; स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर हाय अलर्ट!

नवी दिल्ली : स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे. शहरातील अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांना बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या मिळाल्याने सुरक्षा यंत्रणांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जामा नगर हाऊस, झंडेवालान इमारत, एमबी साकेत कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील टर्मिनल-३ तसेच दिल्ली कॅन्टोन्मेंटमधील उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाला धमकीचे दूरध्वनी आले. माहिती मिळताच दिल्ली पोलिसांसह बॉम्ब शोधक-नाशक पथकांनी संबंधित ठिकाणी धाव घेतली.
सुरक्षा पथकांनी सर्व संशयित परिसरांची बारकाईने तपासणी केली. मात्र, तपासणीदरम्यान कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा स्फोटक पदार्थ आढळून आला नाही. त्यामुळे प्राथमिक तपासात या धमक्या अफवा किंवा खोडसाळपणातून दिल्या गेल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याचदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयालाही ईमेलद्वारे बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली. न्यायालय परिसरात बॉम्ब शोधक पथक आणि प्रशिक्षित श्वानांच्या मदतीने तपासणी करण्यात आली.
स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये आधीपासूनच कडेकोट बंदोबस्त तैनात आहे. यापूर्वीही राजधानीतील शाळा, न्यायालये आणि इतर संवेदनशील ठिकाणांना धमक्या मिळाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक धमकी गांभीर्याने घेत सुरक्षा यंत्रणा सतर्क असून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
गोदाम का दरवाजा तोड़कर डेढ़ लाख का वायर साफ #nagpurnews #nagpur #crimenews
गर्भपात और कामोत्तेजक दवाइयों की बिना लाइसेंस बिक्री का आरोप #nagpurnews #news
25 हजार रुपए की रिश्वत लेते भूमापक रंगेहाथ गिरफ्तार #vidarbhanews #nagpur #newsupdate...
त्योहारों को लेकर अकोला प्रशासन अलर्ट, तैयारी तेज #vidarbhanews #akola #newsupdate #vidarbha...
बावनकुले ने छात्रों संग थामा तिरंगा, निकाली रैली #vidarbhanews #nagpur #newsupdate #vidarbha
किसानों के जमीन अधिकारों पर सरकार का बड़ा फैसला #maharashtranews #pune #newsupdate...