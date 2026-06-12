Bomb threat on Lucknow-Delhi flight

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Bomb threat to IndiGo flight which was about to takeoff for Delhi from Lucknow; security checks underway.
वेरूळ शिक्षक मौत मामले में पुलिस पर सवाल ...#latestnews #breakingnews #news #maharashtranews
संजय राउत ने विपक्षी एकता पर दिया बयान ... #latestnews #breakingnews #maharashtranews...
कोराडी तालाब पुनर्जीवन कार्यों का निरीक्षण; बावनकुळे ने अधिकारियों को दिए निर्देश...
हार्बर लाइन पर ओवरहेड वायर टूटने से बाधा ... #news #update #maharashtra...
नाना पटोले बोले, विपक्षी एकता की प्रक्रिया जारी.. #nagpurnews #nanapatole #politicsnews
राजलक्ष्मी कंपाउंड में अवैध गोदामों पर कार्रवाई ...#latestnews #news #maharashtra