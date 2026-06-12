Published On : Fri, Jun 12th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

Bomb threat on Lucknow-Delhi flight

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Bomb threat to IndiGo flight which was about to takeoff for Delhi from Lucknow; security checks underway.

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नाना पटोले बोले, विपक्षी एकता की प्रक्रिया जारी.. #nagpurnews #nanapatole #politicsnews

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राजलक्ष्मी कंपाउंड में अवैध गोदामों पर कार्रवाई ...#latestnews #news #maharashtra

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