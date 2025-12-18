नागपुरात हुक्का पार्लरविरोधात भीमसेनेचा आक्रोश; पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

नागपूर– नागपूर शहरात बिनदिक्कतपणे सुरू असलेल्या हुक्का पार्लर आणि इतर अवैध व्यवसायांविरोधात भीमसेनेने आज तीव्र आंदोलन करत भव्य मोर्चा काढला. या मोर्चाच्या माध्यमातून भीमसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल यांना निवेदन सादर करत, तात्काळ कारवाई न झाल्यास शहरात व्यापक जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
वारंवार निवेदने, तरीही कारवाई नाही, भीमसेनेचा आरोप
भीमसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर साळवे यांनी माध्यमांशी बोलताना पोलिस प्रशासनावर गंभीर आरोप केले.
“शहरात अनेक ठिकाणी अवैधरीत्या हुक्का पार्लर सुरू आहेत. याबाबत आम्ही अनेकदा तक्रारी व निवेदने दिली, मात्र पोलिसांकडून ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. या प्रकारांमुळे तरुण पिढी व्यसनांच्या गर्तेत अडकत असून प्रशासन मात्र हातावर हात ठेवून बसले आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
कायदे सर्वांसाठी समान आहेत का?
मोर्चादरम्यान भीमसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाला थेट सवाल केले.
कायदे फक्त सामान्य नागरिकांसाठीच आहेत का?
हुक्का पार्लरमागे नेमके कोणाचे आशीर्वाद आहेत?
नियमांचे खुलेआम उल्लंघन होत असताना कारवाई का होत नाही?
तरुणाईच्या अधःपतनाची जबाबदारी कोणाची?
या प्रश्नांमुळे शहरात खळबळ उडाली आहे.
‘नागपूर बंद’सह तीव्र आंदोलनाचा इशारा-
भीमसेनेने स्पष्ट भूमिका घेतली असून, हुक्का पार्लर, नशेशी संबंधित अवैध धंदे आणि बेकायदेशीर कारवाया तातडीने बंद न केल्यास भविष्यात **‘नागपूर बंद’**सारखे तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
अवैध धंद्यांविरोधात पहिल्यांदाच ठोस राजकीय भूमिका-
विशेष म्हणजे, नागपूरमध्ये अवैध धंद्यांविरोधात आजवर कोणत्याही राजकीय संघटनेने उघडपणे रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याचे दिसून आले नव्हते. भीमसेनेच्या या मोर्चाला शहरातील विविध भागांतून नागरिकांचा लक्षणीय पाठिंबा मिळाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
आंदोलनाची पुढील दिशा अधिक आक्रमक असणार असल्याचे संकेत देण्यात आले असून, यामुळे नागपूरच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी हालचाल होण्याची शक्यता आहे.