Bawankule names State BJP Working Committee; Gadkari, Fadnavis among invitees from Vidarbha

Nagpur: Union Minister Nitin Gadkari, Deputy Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis, Forest Minister Sudhir Mungantiwar, ex-MP Datta Meghe and some other party leaders from Vidarbha figure in the list of special invitees of State Working Committee of Bharatiya Janata Party.

The State BJP President Chandrashekhar Bawankule announced the list on Wednesday. The others from Vidarbha who have been included in the list are ex-MP Hansraj Ahir (Chandrapur), ex-Minister Shobhatai Fadnavis(Chandrapur), Jagdish Gupta(Amravati), ex-MinisterRajendra Thakre (Yavatmal), ex-Minister Ambarish Satyawanrao Raje Atram(Gadchiroli), ex-Minister Anantrao Deshmukh( Washim), ex-MP Shishupal Patle (Gondia), ex-Rajya SabhaMember Dr Vikas Mahatme (Nagpur),

The BJP Working Committee also includes ex-MLC Chainsukh Sancheti (Buldhana), ex-MLA Sudhakar Deshmukh (Nagpur), ex-MLC Girish Vyas (Nagpur), ex-MLA Uttam Ingle (Yavatmal), ex-MLA Sudhakar Kohale (Nagpur), ex-MLA Nana Shamkule (Nagpur), ex-MLA Gopaldas Agrawal (Gondia), ex-MLA Mallikarjun Reddy (Nagpur Rural), ex-MLA Ramesh Kuthe (Gondia), ex-MLA Jainuddin Jhaveri (Chandrapur), ex-MLA Adv Vijay Jadhav (Washim), ex-MLA Ramesh Bundile (Amravati), ex-MLA Prabhudas Bhilavekar (Amravati).

Ex-MLA Narayan Gavhankar (Akola), ex-MLA Sudhir Parve (Nagpur), ex-MLA Khomeshwar Rahangdale (Gondia), ex-MLA Totaram Kayande (Buldhana), ex-MLA Atul Deshkar (Chandrapur), ex-MLA Dhrupadrao Sable Patil (Buldhana), ex-MLA Ramchandra Awasare (Bhandara), ex-MLA Arun Adsad (Amravati), ex-MLA Suresh-Waghmare (Wardha), Omprakash Yadav, ex-Corporator (Nagpur), ex-MLA Baliram Siraskar (Amravati), ex-MLA Annasaheb Parvekar (Yavatmal).

MLC Shrikant Bharatiya (Amravati), ex-Mayor Maya Iwanate (Nagpur), Dr Shirish Gopal Deshpande (Amravati), Adv Motisingh Ghanshyamdas Mohta (Akola), Hemant Patle (Gondia), Vijay Kothari (Buldhana), Shrikant Deshpande (Nagpur), Arvind Shahapurkar (Nagpur), Ramesh Mankar (Nagpur), Sudhir Diwe (Wardha), Netram Katare (Gondia), Vijay Raut (Chandrapur), Sanjay Dhote (Chandrapur), Tariq Quereshi (Bhandara), Rajiv Hadap (Nagpur), Rajendra Gandhi (Chandrapur) are also in the BJP State Working Committee.

Dr Ashok Olambe (Akola), Kishor Mangte Patil (Akola), Nitin Dhande (Amravati), Arvind Poreddiwar (Gadchiroli), Kadar Sheikh (Chandrapur), Chandansingh Chandel (Chandrapur), Ramu Pawar ( Yavatmal), Madhukar Kamble (Akola), Jaiprakash Gupta (Nagpur), Ashish Wandile (Nagpur), Girish Deshmukh (Nagpur), Rajesh Bagdi (Nagpur), Ramesh Girde (Nagpur), Ashok Dhote (Nagpur), Ashok Mankar (Nagpur), Kiran Urkande ( Wardha), Bhupendra Shahane (Wardha), Dinesh Suryavanshi (Amravati), Ravindra Khandekar (Amravati) have also been included in the committee,

The State BJP Working Committee also includes Raju Patil ( Washim), Purushottam Chitlange (W ashim), Ravi Ollalwar (Gadchiroli), Sureshappa Khabutare (Buldhana), Chetan Kayarkar (Nagpur), Gajanan Kolhe (Nagpur), Vasant Warjukar (Chimur), Dr Sham Hatwade (Chimur), Prakash Lonare (Nagpur), Raviraj Deshmukh (Amravati), Vijay Shinde (Buldhana), Pramod Korde (Amravati), Yogesh Ban (Nagpur), Balwant Jichkar (Nagpur), Pankaj Thakre (Nagpur), Sheshrao Kale (Nagpur), Pradip Padole (Bhandara), Brahmanand Karanjekar (Bhandara), Rajesh Kashiwar (Bhandara), Tushar Som (Chandrapur), R Wankhede (Amravati).

