30-Hour Shutdown of Kanhan Water Treatment Plant (WTP)…

Nagpur, Nagpur Municipal Corporation (NMC) and Orange City Water (OCW) have scheduled a 30-hour shutdown of the Kanhan Water Treatment Plant (WTP) from 10:00 AM on January 10, 2025, to 04:00 PM on January 11, 2025.

Works to be carried out during the shutdown:

1. Replacement of 400 mm diameter inlet valve of Uppalwadi ESR.

2. Replacement of 400 mm diameter inlet FM of Uppalwadi ESR.

3. Replacement of 500 mm diameter inlet valve of Rajiv Gandhi ESR.

4. Installation of an end plate on Akshay Bhavan DT (near Bank of Baroda).

5. Replacement of 600 mm diameter outlet valve of Sakkardara ESR.

6. 900 × 600 mm interconnection work for Nirmal Nagri Amrut ESR (near Bhande Plot Square).

7. Interconnection work for 600 mm diameter outlet pipe of Amrut 1 additional Binaki ESR to Binaki’s existing CA.

The water supply will be disrupted in the following areas:

The list of affected CAs is as follows –

1. Bharatwadi ESR CA – Deshpande lay- out, Adarsh nagar slum,Hiwri kota,Shailesh Nagar,Devi Nagar,Kamakshi Nagar, Sadashiv Nagar, Wathoda Basti, Ghar sansar Society, Salasar Vihar Colony,New Suraj Nagar,Sangharsh Nagar

2. Kalamna ESR CA – Punjaramwadi,Vairagadewadi, Bazar Square, Gopal Nagar, Sanjay Nagar,Sakharkar Wadi,Chikhali Basti,NIT Quarters,Chikhali Lay-out Industrial Area,Kumbharpura,Khapre Mohalla,Nagraj Square

3. Subhan Nagar ESR CA – Sai Nagar, Netaji Nagar, Mhada Colony, Viajay Nagar,Nivruti nagar, Bharat Nagar,Lakshmi Nagar,Gulmohar Nagar,Bhagat nagar,Mahadeo Nagar,Bharatwada,Durga Nagar.Gujrati Colony,Chandra Nagar, Juni Pardi,HB Town,Abha Colony, Shkshak Colony,Om Nagar,Talamale Nagar

4. Minimata ESR CA – Minimata Nagar, Janki Nagar,Panch Zopda,Jalaram Nagar,Surya Nagar, SRA Scheme,Janta Colony,Chkhali Lay Out Industrial Area

5. Bhandewadi ESR CA – Pawanshakti Nagar, Abbumiya Nagar,Tulsi Nagar, Antuji Nagar,Mehar Nagar, Sahil Nagar, Sarju Town Kahandwani Town, Vaishnodevi Nagar,Shrawan Nagar, Mahaesh Nagar, Suraj Nagar

6. Lakadganj ESR 1 CA – Juni Mangalwari, Bhuzade mohalla, chinchghare mohalla, sweeper colony, Mataghare mohalla, Mattipura, Hattinala, Garoba maidan, Dighorikar sq. Kapse sq, Dhawade mohalla, Mate Sq., Chapru nagar, Harihar nagar, Jagjivanram Nagar, Juna Bagadganj, Bajrang Nagar, Gujar Nagar, Kumbhartoli

7. Lakadganj ESR 2 CA – Satranjipura, Gangajamuna, Rampeth, Buddhapura, Kumbharpura, Lakadganj layout, AVG layout, Satnami nagar, Shahu mohalla, Bhagwati nagar, Small factory area, Bhaurao nagar, Dhanaganj sweeper colony, Sudarshan nagar, Chapru nagar sq.

8. Babulban ESR CA – Hiwri Nagar, Padole Nagar, Panther Nagar, Padole nagar slum, Hiwri nagar slum, Shastri nagar slum, Babulban, Shivaji Society, EWS Colony, MIG, LIG colony, Shastri nagar, Dutta nagar, Kumbhartoli, Wardhaman nagar, East Wardhaman nagar, Transport nagar

9. Pardi ESR 1 CA – Mahajan Pura, Khatik Pura, Koshti Pura, Deep Nagar, Shende Nagar, Ambe Nagar, Vinoba Bhave nagar, BH Durga Nagar, Gond Mohalla, Udiya mohalla, Gajanan mandir parisar, Hanuman nagar, Thawkar wadi, Sadguru Nagar, Rani sati society

10. Pardi ESR 2 CA – Ashok Nagar, Morkar Wadi, Subhash Maidan, Tal Pura, Sharda Chowk, Gangabagh, Datta Chowk, Bhavani Nagar, Ghatate Nagar, Ram Mandir Parisar, Shiv nagar, Abha nagar, Navin nagar, Shyam nagar, Durga nagar, Shiv shakti nagar, Bharatwada, Punapur basti, Bholeshwar society, Renuka nagar

11. Shanti Nagar ESR CA – Mahesh Nagar, Sai Nagar, Kawada peth, Ramsumer Nagar, Maskey Layout, Marwadi Chowk, Hanuman Nagar, Tandapeth Society, Tulsi Nagar, Mudliyar Layout, Bangde plot, Jagruti nagar, Lal nagar, Bharti baba samadhi, Telipura, Gondhpura, 40 toilets, RPF quarter, Jai bhim chowk, Kudbi colony, Pach deval kashab colony

12. Wanjri ESR CA – Vinobhave nagar, Nagsenvan, Rajiv gandhi nagar, Santosh nagar, Vandevi nagar, Gulshan nagar, Vaishnodevi, Chintamani nagar, Tukaram nagar, Om Sai nagar, Old Kamptee road, Swami vivek anand nagar, Bhawani nagar, Kundan lal gupta nagar, Chattis gadi area, HB nagar, Bele nagar, Vaibhav laxmi nagar

13. Kalamna NIT ESR CA – Chitrashala nagar, Annapurna nagar, Mahalaxmi nagar, Adarsh nagar, Kalimata nagar, Datta nagar, Tulsi nagar, Balaji nagar, Nagraj nagar, New ganesh nagar, Narmada nagar, Kalamna wasti, Labhlaxmi nagar, Vajpayee nagar

14. Nandanvan Exist. ESR CA – Nandanvan Slum KDK college, Rajendra nagar, Nandanvan Slum Jagnade sq., Nandanvan Layout, Kirti nagar, Nandanvan colony, Kawelu qtr, LIG, MIG, Hasanbagh, Vyankatesh Nagar

15. Nandanvan ESR 1 CA – Vijay Pandit Nagar, Sahakarnagar,Diamond Nagar, mitravihar nagar, Bahubali nagar, Bhagyashree nagar, Shakti Mata Nagar, Shesh Nagar, Shivankar nagar, ,Murlinadan nagar, Gopal Krishna ,Sarswati nagar, Santaji nagar, Shri Krishna Nagar, Nagar,Inderadevi Town,Vidya nagar, Sawraj vihar ,Sankalp nagar,Shesh nagar Zopadpati, Shri Nagar, Darshan Colony,Venkatesh nagar,Sadbhavana nagar, Vrudavan nagar

16. Nandanvan ESR 2 CA – Dhanvantri Nagar, Pawansut nagar,Chitnis nagar,Adarsh nagar, Ishwar nagar,Kamgar nagar,Prabhu nagar,Ramna maruti nagar,Ratan nagar, Gadge baba nagar,Mitra vihar nagar, Gurudev Nagar, Kabir Nagar, Bapu Nagar,Kabir nagar, Bhande plot,Mire Layout, Harpur nagar,Prem nagar,,Santoshi mata nagar,Shyambagh, EPFO office,Thakur plot, Sindhiban,Auliya nagar,Tajbag Slum

17. Tajbagh ESR CA – Telephone Nagar, Beldar Nagar, Kirti Nagar, St.Tukdoji Nagar, Rahul Nagar, Smruti Nagar, Vaibhav Nagar, Sarvashri Nagar, Om Kashinath Nagar, Mahananda Nagar, Pragati colony, Sai Nagar, Yogeshwar Nagar, Birsa nagar, Adivasi society, Jijamata nagar, Old Dighori, Ramkrishna Nagar, Senapati Nagar, Radheshwar nagar

18. Kharbi ESR CA – Senapati Nagar, yogeshwar Nagar, Aradhana Nagar,Snehal Nagar,Choudhary Layout,Saibaba Nagar, Chaitaneshwar Nagar, Radha Krishna Nagar, Anmol Nagar, Latamageshkar Nagar,Lokkalyan Nagar , Anmol Nagar, Sharda Nagar,Tejaswini Nagar , Gajanan Nagar.,Tejaswini Nagar , Gajanan Nagar

19. Sakkardara ESR 3 CA – Azad Colony, Atkar Layout, Shivangi society, Nirala society

20. Wathoda Amrut ESR CA – New Sangam nagar, Saroday nagar, Shriram nagar, Kamakshi Layout, Kirtidham society

21. Binaki Exist. ESR CA – Panchsheel Nagar, Adarsh nagar, Rani durgawati chowk, Mahendra nagar, Maharishi Dayanand Nagar, Panchkuwa, Mehandi Bagh Corner, Khante nagar, Sujata Nagar, Farooque nagar, Nayi Basti, Baba Buddhaji nagar, Kumbhartoli, Kabrastan area ashinagar.

22. Binaki ESR 1 CA – Sangam Nagar, Hamid nagar, KGN society, Pravesh Nagar, Yashodara Nagar, Sangharsh Nagar, Panday Basti, Yogi Arvind Nagar, Shiv Shakti Nagar, Pawan Nagar, PMAY vasahat, Tipu sultan Square area, Mehboob Pura.

23. Binaki ESR 2 CA – Indira Mata Nagar, Sanjay Gandhi nagar, Gond Mohalla, Anand Nagar, Rani Durgawati chowk Area, Kanji House area, Mohammed Rafi Square Area, Ekta nagar, Yadav Nagar, Yadav Nagar Housing Board, Sudam Nagar, Chimurkar Layout, Tathagat Nagar, Prabuddh Nagar, Bande Nawaz Nagar, Sweeper Colony, Dhamma deep Nagar, Panchwati Nagar,Bokde Layout, Bank Colony

24. Uppalwadi NIT ESR CA – Industrial Area, Pawne Layout, Dhammanand Nagar, Diamond Nagar, RK Layout, Raj nagar, Baba Deewan Layout, Prince Lawn Area, Ambedkar Square area, Reliance layout, Ajri-Manjri, Bhim wadi slum, Pilli Naddi Village, Bhante Anand Kaushalya Nagar, Rehmat Nagar, Ekta Nagar, Shiv Nagar, Bilal Nagar, Fatema Masjid Area, Chappal Karkhana DT, Kaushalya Nagar DT, Hastinapur, Barkate Raza Masjid Area, Shabina housing Society, Uppalwadi Industrial Area.

25. Indora ESR 1 CA – Bara kholi, Model Town, Chaulks Colony, New Thawray Colony, Old Thaware Colony, Trikoni Patta, Republican Nagar, Shrawasthi Nagar, Misal Layout, Ambedkar Colony, Laghuvetan colony, Indora Zhoppda, Bada Indora, Dhamma Kuti Buddh vihar, Gautam Buddh Vihar, Punjabi Line, Shiv Mandir, Maya Nagar, Vidya Nagar, Nagpur slum Society, Gramin Police Mukhyalaya

26. Indora ESR 2 CA – Teka Naka, Habib Nagar, Baba Buddhaji Nagar (Mahendra Nagar Tank)

Ashok nagar, Ashok Nagar Buddha Vihar, Bada Bhau Peth, Gurunanak pura, Nayi Basti, Vaishali nagar, Guru Nanakpura, Taj nagar, Mukund nagar, Buddh nagar, Buddha Park 1 & 2, Milind nagar, Ashi Nagar teka, Kamal Square.

27. Bezanbagh ESR CA – Jaripatka Market Area, Vasant Shah Square, Kamal Phool Square, Sindhu Nagar society, Janta Hospital, Chaudhry Square, Chawla Square, Wadpakad, Mahatma Gandhi School, Math Mohalla, Bhandar Mohalla, Gond Mohalla, Sudarshan Colony, Garden Layout, Bejonbagh Ground, Teen ki chal, Empress Mill Quarter, Khadan Layout, Lumbini Nagr, Juna Jaripatka, Bhim Square, Bajaj College, Mahatma Phule Nagar, Mahaveer Nagar, Dayanak Park, Nazul Layout, Dilip Nagar, Gurunanak College, Indora Chawki, Motha Indora.

28. Gamdoor DT

29. Jaswant DT

30. Chappal Karkhana DT

31. Bastarwadi IA CA – Nayapura, Lodhipura, Gondhpura, Shriram society, Paunikar Cycle store, Naga Shiv Mandir, Mata Mandir, Ramdel Aakhada, Shrivasdav Vihar, Bahuli vihir, Devgharpura, Pangipura, Pahadpura, Lalganj, Kamiya bagh, Itwari post office, Pachdewal mandir, Bastarwadi mata mandir, Vithu mahajan house, Godhewali gali, Telghani, Kumbharpura, Sangwar vihir, Raut chowk, Telipura pevtha

32. Bastarwadi IB CA – Chakna chowk, Maratha chowk, Gupta chowk, Cattisgadi ram mandir, Naik talao, Bangladesh police chowki, Bairagipura, Tandapeth new basti, Mochipura ram nagar, Baraipura, Sambhaji kasar, Bangalipanja, Musalmanpura, vinkar colony, Thakkargram, Khatikpura, Ladpura, Kumbharpura

33. Bastarwadi 2 CA – Kundanlal Gupta Nagar, Bora Kabristan, Kolbaswami Nagar, Tinkhade Layout, Brindavan Nagar, Mehendi Bagh Colony, Binaki Mangalwari, Joshipura, Mehendibagh colony, Gosavi ghat, Dorle house, Nimje atta Chakki, Joshipura, Pola maidan, Bhole nagar, Anand nagar, Binaki layout, Namdev nagar, Anusaya mata nagar

Residents in the affected areas are advised to make temporary storage arrangements in advance to mitigate any inconvenience caused by the water supply interruption.

We appreciate the cooperation and understanding of all affected residents and businesses during this maintenance period.

For more information about water supply consumers can contact NMC-OCW Helpline No 1800 266 9899 or mail at contact@ocwindia.com.