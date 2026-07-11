Published On : Sat, Jul 11th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर के रोमियो लेन होटल में ₹40 हजार की चोरी, कैशियर CCTV में कैद

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नागपुर: नागपुर के बजाजनगर थाना क्षेत्र में एक होटल के कैशियर पर इलेक्ट्रॉनिक लॉकर से ₹40,000 चोरी करने का आरोप लगा है। पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना देवनगर स्थित रोमियो लेन होटल की है। होटल के जनरल मैनेजर नरेंद्र कौशल ने बजाजनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि होटल में कैशियर के रूप में कार्यरत 26 वर्षीय हिमांशु मंगला ने कैश काउंटर के नीचे रखे इलेक्ट्रॉनिक लॉकर का पासवर्ड डालकर उसमें रखे ₹40,000 निकाल लिए।

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घटना के अगले दिन आरोपी ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। कुछ दिनों तक उसके वापस आने का इंतजार किया गया, लेकिन जब वह नहीं लौटा तो होटल प्रबंधन को संदेह हुआ। लॉकर की जांच करने पर नकदी गायब मिली। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें आरोपी कथित तौर पर लॉकर खोलकर नकदी निकालते हुए दिखाई दिया।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बजाजनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी हरियाणा के बल्लभगढ़ का निवासी है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और चोरी की गई रकम बरामद करने के प्रयास जारी हैं।

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