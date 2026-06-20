फर्जी दस्तावेजों के दम पर गोल्ड फाइनेंस कंपनी से 15 लाख की ठगी, आरोपी फरार

नागपुर: शहर के नंदनवन थाना क्षेत्र में गोल्ड लोन के नाम पर करीब 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक शातिर आरोपी ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर गोल्ड फाइनेंस कंपनी से लाखों रुपये हासिल किए और रकम मिलने के बाद फरार हो गया। शिकायत के आधार पर नंदनवन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ओमकार गटला एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी में अधिकारी हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि सलीम खान उर्फ अकबर खान पठान नामक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था। आरोपी ने दावा किया कि उसका सोना आईसीआईसीआई बैंक में गिरवी रखा हुआ है और वह उसे गोल्ड फाइनेंस कंपनी में ट्रांसफर कर लोन प्राप्त करना चाहता है।
आरोप है कि आरोपी ने कंपनी के समक्ष कई फर्जी और बनावटी दस्तावेज प्रस्तुत किए। दस्तावेजों और दी गई जानकारी पर भरोसा करते हुए कंपनी ने उसे करीब 15 लाख रुपये की राशि मंजूर कर दी। रकम प्राप्त करने के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया और फरार हो गया।
बाद में जब कंपनी अधिकारियों ने दस्तावेजों और आरोपी द्वारा दी गई जानकारी की जांच की, तो पूरे मामले में धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। इसके बाद कंपनी की ओर से नंदनवन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।
पुलिस का कहना है कि आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस धोखाधड़ी में कोई और व्यक्ति शामिल है या नहीं।
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